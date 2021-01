Fiorillo e Memushaj verso le 200 presenze con la maglia del Pescara

Vincenzo Fiorillo e Ledian Memushaj riceveranno domani, 16 gennaio, le maglie per le 200 presenze con la maglia del Pescara. Intanto stamattina si è tenuta una nuova seduta di allenamento per i biancazzurri al centro sportivo Vestina in vista del prossimo appuntamento di campionato, in casa contro la Cremonese (domenica 17 gennaio alle ore 15 nello stadio Adriatico).

Questo il report:

esercizi di tattica finalizzati alla partita

a seguire, tiri in porta

lavoro differenziato per Antei, Bocchetti, Drudi, Balzano e Asencio

Del Favero continua il percorso di recupero

Domattina è prevista un'altra seduta, ma allo stadio Adriatico. Subito dopo ci sarà la conferenza stampa di mister Roberto Breda, indicativamente alle ore 12:30.