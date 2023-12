A Città Sant'Angelo il super derby Teramo-Giulianova che vale la Coppa Italia Eccellenza

L'attesissima Finalissima di Coppa d’Eccellenza 2023-24 tra Teramo e Giulianova, inizialmente programmata per mercoledì 31 gennaio 2024, è stata ufficialmente anticipata a mercoledì 17 gennaio 2024, con fischio d’inizio previsto alle ore 15:00, in campo neutro. Ma quale? Dopo attenta valutazione, anche degli aspetti di ordine pubblico, sembra che sia stato individuato lo Stadio Comunale "Leonardo Petruzzi" di Città Sant'Angelo. La partita, il cui conto alla rovescia è iniziato da tempo dopo che le squadre in semifinale hanno eliminato Angolana e Vastese, rappresenterà l'apertura doc del nuovo anno solare per l'Eccellenza abruzzese con un super derby sentitissimo dalle due tifoserie. La notizia dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore