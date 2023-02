Fidelis Andria - Pescara 0-0: partita, tabellino e voti

Il Pescara cercava continuità di risultati ad Andria: obiettivo raggiunto, ma il pareggio senza gol è un'occasione sciupata per accorciare sul Crotone, secondo, che pareggia anche oggi contro il Foggia. I calabresi restano lontanissimi (-13), mentre il Delfino si vede avvicinarsi la quarta, Audace Cerignola, a 6 punti.

La squadra di Colombo fa la partita, ma senza mai sbilanciarsi. La Fidelis sembra ancor più prudente dei biancazzurri, compatta nella sua metà campo e aggressiva sui portatori di palla del Delfino. I pugliesi lasciano il pallino del gioco a Kraja e compagni, cercando costantemente di rubare palla e ripartire negli spazi. Quando ci riesce, la squadra di Trocini mette anche un po’ di apprensione a Brosco e compagni (intorno alla mezzora da un corner capita proprio al centrale una buona occasione, ma il suo tiro viene murato). Ma i palloni migliori capitano in realtà a Merola, pescato spesso da Rafia ma francobollato dai difensori dell’Andria ad ogni tocco di palla. Il primo tempo si chiude con i portieri che non sporcano praticamente i guantoni, a conferma dell’equilibrio e della difficoltà della squadra di Colombo a prendere il sopravvento su una spigolosa Fidelis.

Difficile trovare spazi per vie centrali, ma il Pescara fatica anche a sfruttare le fasce rispetto all’ultima vittoria casalinga sul Potenza. Merola e Delle Monache sono guardati a vista dalla difesa pugliese, i terzini raramente trovano le corsie libere per sfondare. Vergani resta senza palloni giocabili e la pericolosità biancazzurra è prossima allo zero. All’Andria, che viene da un pesanto ko a Catanzaro, va benissimo così: restare in partita fino alla fine è la missione affidata da Trocini ai suoi. Al 18’, in realtà, la squadra di casa mette i brividi: da un angolo nasce una parabola pericolosissima che rischia d’infilarsi in porta, Plizzari con i pugni alza sopra la traversa ed evita la beffa. La Fidelis manda in campo l’ex Pavone e toglie riferimenti ai difensori del Delfino. L’esterno di Silvi Marina rende più imprevedibile la manovra offensiva dei pugliesi, che crescono con il passare dei minuti e alzano il baricentro. Candellori ha sui piedi un’altra palla per sbloccare la partita, Boben s’immola e mura il suo tiro. Colombo preoccupato si gioca nuove carte in attacco: Kolaj e Cuppone per innescare la ripartenza decisiva. La risposta nel finale di Trocini con un triplo cambio per lo sprint finale. Ma il sussulto è per i tifosi del Pescara: cross di Cancellotti, Vergani decolla e gira di testa sfiorando l’angolino impossibile da raggiungere per Savini. Passa un minuto e dai piedi del terzino nasce un’altra palla gol, ma Cuppone di testa alza di poco la mira. Nel recupero si rivede Mora. Ma non c'è tempo per vincere. Un punto per la continuità, ma sprecata la chance di rimontare sul Crotone.

Fidelis Andria - Pescara 0-0: il tabellino

FIDELIS ANDRIA Savini 6; Delvino 6, De Franco 6, Borg 6; Ciotti 6, Salandria 6 (dal 37’ s.t. Paolini s.v.), Arrigoni 6,5, Candellori 6 (dal 37’ s.t. Ventola s.v.), Micovschi 5,5 (dal 41’ s.t. Finizio s.v.); Bolsius 5,5 (dal 21’ s.t. Pavone 6,5), Pastorini 6 (dal 37’ s.t. Costa Ferreira s.v.). A disp. Vandelli, Polverino, Grosso, Mariani, Djibril, Marino, Castellano, Alba, Orfei, Ekuban. All. Trocini.

PESCARA Plizzari 6,5; Cancellotti 6,5, Brosco 6, Boben 6, Crescenzi 6; Gyabuaa 5,5 (dal 19’ s.t. Aloi 6), Kraja 6; Merola 5,5 (dal 27’ s.t. Cuppone s.v.), Rafia 5,5 (dal 27’ s.t. Kolaj s.v.), Delle Monache 5,5 (dal 19’ s.t. Lescano 5,5); Vergani 5,5 (dal 46’ s.t. Mora s.v.). A disp. Sommariva, D’Aniello, Mesik, Milani, Palmiero, Germinario. All. Colombo.

ARBITRO: Giordano di Novara 6.

NOTE: espulso Ciotti (A) al 50’ s.t. per doppia ammonizione; ammoniti Vergani (P), Ciotti (A), Gyabuaa (P). Recupero: 5’ s.t.