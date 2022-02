Fermana - Pescara: la vigilia di Auteri, probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani pomeriggio a Fermo, alle 17:30, contro la Fermana, il Pescara gioca la prima sfida di un altro trittico terribile con Pesaro (mercoledì alle 21 in trasferta) e Modena (lunedì prossimo, alle 21, sempre in trasferta). Auteri si aggrappa alla nuova veste tattica del 4-2-3-1 con un centrocampista alzato alle spalle della punta per avere più densità in mezzo al campo, più copertura, ma anche più qualità negli ultimi metri.

Le novità

Tocca a Pontisso, Diambo che parte dalla panchina dopo aver dato tutto giovedì scorso contro l’Entella. Possibile novità anche in attacco con Cernigoi al posto di Ferrari (a secco negli ultimi 180’) e con il ritorno di De Risio in mediana con Pompetti. E’ ancora fermo Memushaj, che salterà anche le prossime partite per il problema alla caviglia. Clemenza e Rauti potrebbe ripartire dal 1’ come esterni alti, occhio però a D’Ursi che chiede spazio e insidia soprattutto la maglia dell’ex Toro. Ancora out Delle Monache e Chiarella. Difesa confermata in blocco dall’ultima partita, con Veroli terzino sinistro. Torna Nzita dopo la squalifica, ma il belga sarà relegato in panchina. “Mi aspetto una gara fisica, la Fermana è una squadra solida, tosta, forte dal punto di vista agonistico. Sarà la terza partita in sette giorni, ma questo è un problema che riguarda tutti, non solo noi”, ha detto Auteri alla vigilia.



Sulla condizione della squadra, reduce da due partite molto dispendiose alivello fisico e mentale, il tecnico siciliano dice: “Stiamo bene, ma tireremo le somme su chi è più stanco e chi meno, chi ha qualche acciacco e chi meno. Ma non abbiamo problemi, abbiamo giocatori pronti e andremo a giocarcela per fare una gara importante”.



La Fermana non vince da quasi tre mesi (28 novembre scorso, in casa contro l’Imolese) e ha fame di punti per centrare la salvezza. “Dovremo calarci nel clima agonistico che si respirerà al Recchioni, giocare una partita importante e far prevalere i contenuti tecnici”, chiude Auteri.

Probabili formazioni

FERMANA (3-5-2) 1 Ginestra; 70 Spedalieri, 4 Urbinati, 14 Scrosta; 2 Rossoni, 24 Mbaye, 20 Capece, 18 Frediani, 23 Alagna; 16 Kyeremateng, 7 Marchi. All. Riolfo (squalificato).

PESCARA (4-2-3-1) Sorrentino; 13 Zappella, 38 Ingrosso, 18 Drudi, 27 Veroli; 21 Pompetti, 19 De Risio; 97 Clemenza, 20 Pontisso, 17 Rauti; 11 Cernigoi. All. Auteri.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Fermana - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Virtus Entella, in programma domani, domenica 20 febbraio, alle 17:30 al "Recchioni", sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports