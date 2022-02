Fermana - Pescara, le ultime

Serie C

Inizia un nuovo tour de force: tre partite in sette giorni per il Pescara, che inizia domani pomeriggio alle 17:30 a Fermo un altro trittico terribile, che proseguirà con il recupero di Pesaro (mercoledì alle 21) e con la trasferta a Modena lunedì 28 febbraio alle 21.

Auteri pensa alla conferma del 4-2-3-1, ma cambiando uomini per permettere a qualche giocatore affaticato di tirare il fiato. In attacco, Cernigoi al posto di Ferrari, mentre in mediana tornerà De Risio dal 1' con Pontisso che andrà a prendere il posto di Diambo nel ruolo di rifinitore alle spalle della punta centrale.

La difesa davanti a Sorrentino non verrà toccata: Zappella, Ingrosso, Drudi e Veroli. Esterni offensivi Clemenza e Rauti.

Le ultime decisioni il tecnico le prenderà dopo la rifinitura in programma oggi pomeriggio, prima di partire per Fermo.

La gara Fermana - Pescara saràò diretta da Mirabella di Napoli e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.