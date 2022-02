Fermana - Pescara 1-1, le dichiarazioni post partita di Auteri

Due punti nelle ultime tre partite giocate, un solo gol realizzato (su rigore) e la sensazione ormai lampante che questo Pescara non abbia una sua precisa identità dopo ben ventisette turni di campionato.

A Fermo un pareggio che sa di minestrina, che fa bene solo al morale dei marchigiani e chiude definitivamente anche i giochi per il terzo posto in casa biancazzurra. Delfino che viaggia a velocità inferiore rispetto al girone d'andata: 13 punti finora nel ritorno, due in meno rispetto alla prima fase.

Il Pescara fatica ad entrare nell'area avversaria e a tirare in porta (al Recchioni solo una volta in 95' con Pontisso: traversa), ma Auteri riesce addirittura a dichiararsi soddisfatto a fine gara in sala stampa.

"Ho visto una squadra sempre ordinata, ci abbiamo provato in tutti i modi, siamo entrati cinquanta volte nell'area avversaria - le dichiarazioni del tecnico siciliano che stanno facendo discutere e infuriare i tifosi sul web - . Abbiamo preso una traversa e la difesa ha rimpallato 4 o 5 tiri nostri. Ci è mancato il gol e non siamo fortunatissimi. Il gol annullato? Era regolare. L’arbitro ha fischiato mentre la palla era in aria, ora perderemo un giocatore importante nella prossima. Abbiamo giocato una buona partita. L’avversario ha messo tutto sullo scontro fisico e sulla perdita di tempo. Sono arrabbiato per la mancata vittoria. Abbiamo preso gol in modo banale, ma la squadra mi è piaciuta e siamo stati pericolosi. Cernigoi è un pochino indietro dal punto di vista fisico e tutto diventa difficile perché possiamo allenarci poco".

Mercoledì alle 21 a Pesaro si recupera la terza di ritorno: squalificato Ferrari, toccherà ancora a Cernigoi. I marchigiani ieri hanno perso contro il Cesena.