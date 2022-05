Feralpisalò - Pescara , la cronaca in diretta della partita

Tutto pronto per il fischio d'inizio allo stadio "Lino Turina" di Salò alle 20,30 per l'attesissima sfida di ritorno dei playoff fra i padroni di casa e il Pescara. Per i biancazzurri è necessaria una vittoria dopo il 3-3 rimediato in casa.

PRIMO TEMPO

Parte il match. Pescara in possesso di palla ed in divisa arancione. Le squadre si studiano e cercano di prendere il controllo del gioco. All'8' la squadra di casa protesta per un presunto fallo in area, l'arbitro lascia correre. All'11' ammonito Pisano per un fallo su Zappella.

FERALPISALO' (4-3-1-2) Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra. A disposizione: Porro, Salines, Legati, Farabegoli, Damonte, Corradi, Castorani, Guidetti, Di Molfetta, Spagnoli, Khadim, Luppi. All. Vecchi.

PESCARA (4-3-3) Iacobucci; Zappella, Illanes, Ingrosso, Nzita; Memushaj, Diambo, Pontisso; D’Ursi , Cernigoi, Rauti A disposizione: Sorrentino, Di Gennaro, Rasi, Ferrari, Cancellotti, Veroli, Frascatore, Delle Monache, Blanuta, Chiarella, Ierardi, Clemenza. All. Zauri.

Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia.