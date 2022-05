Feralpisalò - Pescara, le formazioni ufficiali

Fischio d'inizio alle ore 20:30 per Feralpisalò - Pescara, gara di ritorno degli ottavi di finale dei play-off di serie C. Zauri ha scelto la formazione per la gara più importante della stagione: tra i pali c'è Iacobucci, in attacco torna D’Ursi (ridotta la squalifica), con Cernigoi e Rauti (panchina per Clemenza). Se il Delfino vince, passa ai quarti per la serie B. Non sono previsti tempi supplementari. Ci saranno 175 tifosi pescaresi nel settore ospiti dello stadio Turina di Salò (capienza di 2500 spettatori).

Le formazioni ufficiali

FERALPISALO' (4-3-1-2) Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra. A disposizione: Porro, Salines, Legati, Farabegoli, Damonte, Corradi, Castorani, Guidetti, Di Molfetta, Spagnoli, Khadim, Luppi. All. Vecchi.

PESCARA (4-3-3) Iacobucci; Zappella, Illanes, Ingrosso, Nzita; Memushaj, Diambo, Pontisso; D’Ursi , Cernigoi, Rauti A disposizione: Sorrentino, Di Gennaro, Rasi, Ferrari, Cancellotti, Veroli, Frascatore, Delle Monache, Blanuta, Chiarella, Ierardi, Clemenza. All. Zauri.

Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia.

Feralpisalò - Pescara: dove vederla in tv e in streaming

Pescara - Feralpisalò, in programma oggi, giovedì 12 maggio, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 254 per gli abbonati e in streaming su Eleven Sports.