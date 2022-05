Feralpisalò - Pescara 2-1, le dichiarazioni post partita di Zauri

Pescara fuori dai play-off. Addio promozione. La cura Zauri non ha portato i frutti sperati: quinto posto a fine regular season, tre turni di play-off (quattro partite) senza mai vincere e subendo 9 gol. Ma per il tecnico marsicano era quasi impossibile invertire la rotta di una squadra costruita male la scorsa estate e gestita peggio durante l’era Auteri (la conferma è la pessima condizione fisica del gruppo nel momento clou della stagione, ultime giornate e play-off).

Tutto nasce dal paradosso dello scorso giugno: la società ha prima annunciato l’ingaggio di Auteri, poi ha trovato in extremis un ds (Matteassi), dopo aver incassato numerosi due di picche da tanti direttori sportivi della categoria (Micciola, Di Giuseppe, Federico e altri). L'unico a non aver colpe, in questo flop, è proprio l'allenatore marsicano.

“Quando perdi c’è poco da salvare - ha detto Zauri in sala stampa - . Abbiamo giocato un primo tempo ordinato. Episodi? Ce ne sono stati uno per parte, con quei due legni, e spesso fanno la differenza. Secondo tempo inspiegabile: due gol in un quarto d’ora che ci hanno condizionato. Mi assumo tutte le responsabilità, ai ragazzi non rimprovero nulla dal punto di vista dell’impegno. Ci hanno provato, abbiamo difficoltà oggettive, si è visto, ma non è mancato l’impegno”.



Il palo di Cernigoi poteva cambiare forse la serata del Turina: “Le partite nascono sugli episodi, potevamo prenderlo e potevamo farlo. Il primo tempo in parità poteva essere un piccolo vantaggio. Ma nella ripresa non c’è stata possibilità per sfruttare armi a disposizione con cui avremmo potuto provare a vincerla. Ferrari e Clemenza non sono al meglio, hanno dato tantissimo in questa stagione”.



Per Zauri sei partite, una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta. Il suo giudizio? "Non mi do voto, ce l’ho messa tutta e non mi posso recriminare niente. Gol subiti? La squadra ha caratteristiche precise, ma se prendi tanti gol qualcosa non va. Tanti sono nati su palla inattiva, un'altra anomalia”.



Zauri avrebbe ottenuto un rinnovo automatico in caso di promozione. Sfumato l'obiettivo, si vede ugualmente nel futuro del Pescara? “Me lo auguro, se il presidente mi darà la possibilità accetterò più che volentieri. Questa è casa mia, ripartirei con entusiasmo e, partendo dall’inizio, potrei incidere diversamente fin dalla scelte iniziali e provare a vincere il campionato. Punti deboli? Non sarebbe carino parlarne ora”.