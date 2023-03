Fatture false, assolto il presidente del Pescara Sebastiani

Raffica di assoluzioni per i big del calcio italiano dalle accuse di irregolarità fiscali nel processo "Fuori gioco". La settima sezione penale del tribunale di Napoli ha prosciolto tutti i presidenti o ex presidenti imputati: Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito, Adriano Galliani, Andrea Della Valle e Luca Campedelli. Prosciolto anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani perchè il fatto non sussiste. Questa la decisione del Giudice Sandro Ciampaglia della Settima Sezione Penale del Tribunale di Napoli a seguito della richiesta della Procura di Napoli di condanna per false fatturazioni nella gestione dei rapporti fra i club e gli agenti dei calciatori, commessi tra il 2009 e il 2014. L'unica condanna è arrivata per Alessandro Moggi: la procura di Napoli aveva chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, il giudice lo ha condannato a un anno con la sospensione della pena. Sulla condanna per questo filone d'inchiesta la difesa di Moggi ha già annunciato appello. Una sentenza arriva a sette anni dall’apertura di una inchiesta che fece scalpore nel mondo del calcio. Nel gennaio 2016 i pm della procura di Napoli puntarono l'indice contro "un radicato sistema" per evadere il fisco realizzato, secondo l'accusa, da 35 societa' di A e di B e da un centinaio tra dirigenti, calciatori e procuratori sportivi. I presunti illeciti sarebbero stati collegati alle operazioni di mercato, attraverso un sistema che da un lato avrebbe sottratto soldi alle casse dello Stato e dall'altro favorito societa', calciatori e soprattutto i loro agenti. Un teorema smentito dalla sentenza.