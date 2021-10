Fater Angelini e Turris Val Pescara si dividono il derby pescarese di Promozione: 1-1

Arriva il primo punto in classifica per la Fater Angelini di mister Fabio Nepa, conquistato al termine di un derby giocato bene contro la Turris Val Pescara e dominato per lunghi tratti.

Come nella gara d'esordio casalingo, la Fater parte male e i padroni di casa si portano in vantaggio quasi subito: i rossoblu stentano a reagire e la prima frazione si chiude con pochi sussulti sull'1-0.

Ripresa di tutt'altro spessore con la Fater che si riversa nella metà campo granata e trova il gol del meritato pareggio a dieci minuti dal termine grazie a Minutolo.

Da segnalare l'esordio, nelle fila rossoblu, di Alessandro Costantini classe 2005; cresciuto nel vivaio Fater, disputa il campionato regionale Allievi, e oggi Mister Nepa gli ha dato meritatamente un po' di spazio nel secondo tempo. Un buon punto conquistato su un campo non facile, prossimo impegno domenica 10 ottobre quando al "R. Febo" arriverà il Casoli 1966.