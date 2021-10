Fater Angelini-Santegidiese 2-3, che beffa per i pescaresi

Squadra in casa

Squadra in casa Fater Angelini

Pazzesco harakiri della Fater Angelini. La formazione pescarese del girone B di Promozione, ieri all'antistadio, è caduta in casa contro la capolista Santegidiese 2-3. Al 90' però la squadra di Fabio Nepa era in vantaggio per 2 a 1.

La terza sconfitta stagionale in cinque giornate (pescaresi ultimi con 2 punti) si materializza in pieno recupero, non senza polemiche, tanto che l'allenatore viene espulso.

L'episodio che ha avvelenato la partita al 10' della ripresa, con la Fater in vantaggio per 1-0 grazie ad un bel gol di Vespucci. De Simone resta a terra dopo un duro contrasto, i giocatori di casa chiedono agli avversari di mettere la palla fuori, ma la Sant continua a giocare e, dopo una mischia, trova il pareggio tra le proteste.

Nepa viene allontanato dalla panchina, la gara è elettrica e anche Minutolo viene espulso per un gesto di reazione nei confronti di un giocatore giallorosso.

La Fater, rimasta in dieci, ritrova la lucidità e ricomincia a macinare gioco, trovando il meritato vantaggio al 28': Faieta con uno splendido pallonetto supera il portiere e riporta avanti i suoi.

Rabbiosa la reazione dei giallorossi vibratiani, che però non riescono quasi mai a rendersi pericolosi. A tempo scaduto, l'arbitro concede otto minuti di recupero. La Santegidiese spinge e trova prima il gol del pari al 91' e poi addirittura la rete del definitivo vantaggio al 93'.

Tanti rimpainti per la Fater, contro una squadra molto ben organizzata costruita per vincere il campionato. Per i ragazzi di Nepa, volenterosi e affamti di punti, giocando con lo spirito visto ieri arriveranno sicuramente tempi migliori. Domenica prossima lo scontro salvezza e derbyssimo pescarese del girone B: c'è Pianella - Fater.