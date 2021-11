Fater Angelini-Miano 3-1, splendido tris

La Fater riesce a "violare" il campo amico e, dopo sette giornate, conquista così la prima vittoria in campionato.

Partono forte i rossoblu: al quinto minuto gran botta da fuori area di Vespucci, la palla accarezza il palo e termina alle spalle del portiere ospite per l'1-0 Fater. I ragazzi di Nepa però, arretrano troppo il baricentro, i teramani ne approfittano pressando e su un disimpegno errato della difesa rossoblu trovano il gol del pari al 38'.

Due minuti dopo è bravo Olivieri con un doppio intervento a negare il vantaggio ospite: si va al riposo sull'1-1.

Al 13' della ripresa altro salvataggio di Olivieri su tiro a botta sicura di un attaccante biancorosso. Ma un'occasionissima arrova anche per la Fater al 29', ma la traversa dice no a Vespucci.

Quando il match sembra incanalarsi verso la divisione della posta, Faieta al 41' inventa una splendida punizione da posizione defilata e realizza la rete del nuovo vantaggio Fater. Gli ospiti non ci stanno e si gettano in avanti alla ricerca del disperato pareggio. Al 90' Sonko viene lanciato in contropiede, supera avversari e portiere e deposita in rete la palla del definitivo 3-1.

La classifica è ancora corta, ma la vittoria di oggi è fondamentale per il futuro dei pescaresi.

Il prossimo impegno a Mutignano vedrà fermo ai box per infortunio Minutolo: altra tegola per la Fater già priva di Landucci e Predescu. Nepa in emergenza nel reparto avanzato.