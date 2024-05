Il pescarese Fabio Prosperi, figlio d'arte, fa la storia: è promosso in C con la Pianese

Pescara si conferma patria di grandi allenatori di calcio. L'ultimo esempio è di un giovane tecnico, ex calciatore che ha fatto la storia tra le altre del Taranto, e figlio d'arte: si tratta di Fabio Prosperi: 45enne pescarese, figlio della gloriosa bandiera del Pescara Edmondo,che ha vinto il girone E di serie D da allenatore della Pianese. Dunque, ha centrato una storica promozione alla guida dei toscani



Arrivato la scorsa estate al club bianconero di Piancastagnaio, centro toscano di nemmeno 4mila abitanti nella provincia di Siena, Prosperi ha festeggiat con una giornata d’anticipo la sua stagione da favola conducendo la squadra alla promozione in C in un girone di ferro che vedeva competere piazze gloriose, di blasone e solidità economica: basti pensare al Livorno (quarto), al Grosseto (secondo) e alla Sangiovannese (decima), ad esempio, tutti club con lunghi trascorsi nei professionisti, anche ai massimi livelli. La Pianese torna così in C grazie ad un tecnico emergente di Pescara, dopo la prima storica apparizione del 2019/2020, in cui è subito retrocessa.

Come detto, prima di intraprendere la carriera di allenatroe Fabio Prosperi ha avuto un passato importante da calciatore (iniziata nel vivaio del Pescara e decollata in D con la RC Angolana) nei professionisti con il Taranto, ma anche con Frosinone, Olbia, Castel di Sangro, Pro Vasto e Sangiovannese. Da allenatore, ha iniziato a Taranto per poi passare a San Severo, Molfetta, Fortis Altamura e Vastogirardi. Con la Pianese la sua stagione più importante, quella di adesso, che lo riporta nel calcio professionistico e potrebbe rappresentare la svolta della sua carriera in panchina grazie ad un trionfo con 64 punti (migliorabili, essendo ancora a 90′ dalla fine della stagione)