Il pescarese Fabio Prosperi è il nuovo allenatore del Campobasso

Fabio Prosperi continua a correre veloce. Se prima le sue sgroppate erano sulla fascia, da ottimo terzino con una buona carriera nei professionisti, oggi la sua corsa è in panchina: il 43enne pescarese, figlio d'arte (papà Edmondo grande bandiera del Pescara), è il nuovo allenatore del Campobasso, in serie C.

Fabio Prosperi nelle ultime due stagioni al timone ha lavorato sempre in Molise, alla guida Vastogirardi, in serie D (ha conquistato la salvezza nello spareggio play-out vinto contro il Castelnuovo Vomano di Guido Di Fabio).

Nel capoluogo molisano prende il posto di Mirko Cudini, che nelle settimane passate ha chiuso l’esperienza con il club rossoblù di Serie C. Classe 1979, Prosperi da calciatore ha indossato le maglie di Pro Vasto e Castel di Sangro, poi tanti anni nel Taranto e le ultime annate nei dilettanti, proprio al Vastogirardi. Da allenatore, ha iniziato nel Taranto, poi si è trasferito a San Severo, Altamura e Molfetta. Ora lo attende il salto di qualità della sua carriera, in C: dopo tanta gavetta, sarà certamente l'inizio di un nuovo esaltante percorso.

Il comunicato ufficiale

"La SS Città di Campobasso comunica che Fabio Prosperi è il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione di Lega Pro 2022/2023. In queste ore nella sede del Club, in via Corso Emanuele II, il tecnico pescarese ha sottoscritto il preliminare di contratto. L’incarico sarà intrapreso a partire dal 1° luglio 2022. A mister Prosperi un caloroso benvenuto nella grande famiglia rossoblù".