Il pescarese Eusebio Di Francesco resta in Serie A: ufficiale la sua nuova avventura

Con il suo Frosinone è retocesso in Serie B tra le lacrime, ma dopo i saluti al club ciociaro Eusebio Di Francesco ha trovato una nuova squadra e resterà nella massima serie. Il Venezia FC del pescarese Filippo Antonelli, dg del club, ha infatti comunicato di aver affidato proprio ad Eusebio Di Francesco l’incarico di allenatore della prima squadra. Di Francesco ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2025/26. "Benvenuto mister", si legge nella nota diramata dal club lagunare.

Cinquantacinque anni ancora da compiere, Di Francesco vanta, nel suo percorso da allenatore, le promozioni in Serie B con il Pescara ed in Serie A con il Sassuolo, oltre ad una storica qualificazione in UEFA Europa League con il Sassuolo nella stagione 2015/16 ed un terzo posto con la Roma nella stagione 2017/18, raggiungendo inoltre la semifinale di Champions League a 34 anni di distanza dall’ultima volta. Nato a Pescara, Di Francesco ha alle spalle una ricca carriera da calciatore, in cui si è guadagnato 13 presenze ed un gol con la Nazionale maggiore italiana, vincendo lo scudetto con la Roma e totalizzando 252 presenze in Serie A e 96 presenze in Serie B.