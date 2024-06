L'addio di Eusebio Di Francesco al Frosinone: "Ho pianto alla fine dell’ultima partita e nei giorni successivi, ancora oggi se ci ripenso.."

Le lacrime di Eusebio Di Francesco al termine dell'ultima sfida di campionato, quella che ha certificato la retrocessione del suo Frosinone, hanno fatto il giro del mondo. a anche la lettera di commiato del tecnico pescarese al club ciociaro è destinato a riempire le pagine di giornale. Davvero struggente il saluto di Di Francesco, che però è pronto per una nuova avventura. Sembra infatti sia il candidato principale alla panchina del Venezia. Resterebbe così comunque in Serie A il buon Eusebio, a differenza della sua vecchia squadra che guarda ad un altro abruzzese, Vincenzo Vivarini, per la successione.

Sul sito ufficiale del Frosinone Calcio è stata divulgata la lettera del tecnico a tutto l'ambiente ciociaro, eccola in versione integrale:

"Amici ciociari che dire..

Appena arrivato a Frosinone mi avete fatto sentire da subito uno di famiglia soprattutto grazie alla vostra ospitalità e al rispetto dimostrato.

Mi avete insegnato l’amore per la vostra maglia e per i vostri colori. Sono aspetti, questi, che vi rendono unici ai miei occhi.

È stata una stagione intensa e per alcuni versi positiva, con partite esaltanti, altre magari terminate non come avremmo voluto. Abbiamo raggiunto insieme una storico traguardo, i quarti di finale di Coppa Italia.

Ho pianto alla fine dell’ultima partita e nei giorni successivi, ancora oggi se ci ripenso mi sale tantissima rabbia e delusione. È stata una retrocessione immeritata ed ingiusta, per il coraggio messo in campo, per la lealtà mostrata dentro e fuori, per la correttezza avuta nei confronti di arbitri e avversari.

Abbiamo onorato il Calcio per come lo intendo io. Il contesto intorno a noi, invece, un po’ meno.

Voglio ringraziare il Direttore Angelozzi per avermi dato questa opportunità: a luglio scorso ci siamo scelti, io ho scelto il grande professionista ma soprattutto l’uomo.

Un grandissimo grazie al presidente Stirpe, persona dai grandi valori umani e dalla sensibilità unica.

Altro valore aggiunto del Frosinone sono tutti i dipendenti, i magazzinieri e quelle componenti che pur lavorando nell’ombra hanno dato sempre un forte contributo, sono sicuro potranno garantire a questa società un futuro ricco di successi.

Poi ci sono i miei ragazzi, di cui sarò sempre orgoglioso. E’ vero che non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma loro non hanno mai smesso di seguirmi, tra alti e bassi, con il desiderio di raggiungerlo.

Dei tifosi ho già detto prima cosa penso, ma voglio ancora una volta ribadire quanto la loro grande passione e il loro sostegno mi abbiano riempito il cuore di orgoglio. Ci sono sempre stati, in casa e in trasferta, con passione e lealtà. Siete e sarete per sempre il dodicesimo uomo di questa bellissima società.

Vi abbraccio e vi voglio un gran bene.

Con stima,

Eusebio Di Francesco

"