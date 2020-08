L'ex tecnico biancazzurro Eusebio Di Francesco allenerà il Cagliari

La notizia era nell’aria e adesso è ufficiale: l'ex tecnico biancazzurro Eusebio Di Francesco sarà l'allenatore del Cagliari per la prossima stagione 2020-2021, così come per la successiva 2021-2022, dal momento che con i sardi ha siglato un contratto biennale. Fortemente voluto dal presidente Tommaso Giulini, il mister pescarese ha di fatto "esonerato" Walter Zenga, non riconfermato sulla panchina rossoblu dopo il campionato che si è appena concluso.

Di Francesco approda sull'isola dopo l'esperienza non felice alla guida della Sampdoria, ma forte dell'Europa League disputata con il Sassuolo e della semifinale di Champions raggiunta con la Roma, quando i capitolini dovettero piegarsi al Liverpool dopo aver però eliminato il Barcellona. A Cagliari cercherà il grande rilancio.