Prime idee per l'eventuale dopo Oddo: Pillon, Sottil o Foscarini

Prime idee per l'eventuale dopo Oddo, che scatterebbe qualora l'allenatore biancazzurro non riuscisse a vincere neanche contro il Cittadella: i tre nomi caldi sono quelli di Bepi Pillon, Andrea Sottil e Claudio Foscarini.

Il tecnico di Preganziol ha lasciato un ottimo ricordo a Pescara ed è ben voluto dalla piazza, che già più volte in passato ha invocato il suo ritorno, mentre l'ex difensore ha fatto salvare la squadra nella scorsa stagione, ma nonostante questo non è stato riconfermato.

Per quanto riguarda Foscarini, invece, spesso in questi anni il suo nome è stato associato alla panchina adriatica, ma finora il matrimonio con il Delfino non si è celebrato. Sarà questa la volta buona? Staremo a vedere. Ad ogni modo, Massimo Oddo potrà scacciare in una sola maniera tutti questi fantasmi: conquistando i tre punti nella gara del prossimo 8 novembre.