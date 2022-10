Errore tecnico dell'arbitro: Giugliano - Pescara si potrebbe ripetere

Serie C Girone C

Errore tecnico del mediocre arbitro Ubaldi di Roma1 in Giugliano – Pescara: espulso Milani al posto di Brosco in occasione del rigore concesso alla squadra campana al 12’ del primo tempo. Episodio che ha pesantemente condizionato la partita del Partenio martedì scorso, e non l’unica gaffe del direttore di gara capitolino, decisamente apparso non all’altezza della partita e in confusione nella gestione disciplinare del match. La sua svista più clamorosa, il rosso sventolato al giocatore sbagliato, potrebbe però costargli un polverone mediatico che condizionerebbe il prosieguo della sua stagione e della sua carriera. Il Pescara non ha preso ufficialmente posizione sull’accaduto dopo la partita, ma è chiaramente su tutte le furie per la direzione insufficiente di Ubaldi, che ha costretto il Delfino a giocare 80’ in dieci, a rimontare dallo svantaggio iniziale e a perdere per squalifica l’ottimo Milani, innocente in occasione del fallo da rigore commesso da Brosco (che era diffidato e, essendo stato poi ammonito, salterà comunque la gara contro l’Audace Cerignola di sabato pomeriggio).

L’episodio? Lo hanno visto tutti: sullo 0-0, Rizzo va via sulla sinistra e, eluso il fuorigioco, calcia sulla traversa. Pallone che torna in gioco e finisce a Piovaccari che, nel tentativo di calciare in rete, viene leggermente sbilanciato da Brosco. Piovaccari, tra l’altro, riesci tranquillamente a calciare in porta, ma trova sulla sua strada Milani, bravissimo a seguire l’azione e salvare sulla linea il tiro a botta sicura del 38enne attaccante dei campani. A commettere il presunto fallo da rigore, condito dal cartellino rosso, non è stato il numero 2 biancazzurro, che era già posizionato sulla linea di porta (si evince facilmente dalle immagini tv), ma il centrale Brosco.

Un chiarissimo errore da parte dell’arbitro Ubaldi della sezione di Roma 1, che a fine partita – come raccontano i presenti al Partenio – è stato tenuto a rapporto per oltre un’ora dall'osservatore arbitrale presente allo stadio, decisamente deluso dalla sua prestazione e anche preoccupato dai possibili risvolti di una svista tanto clamorosa, inammissibile da un direttore di gara della Can C.

Cosa può accadere dopo l’errore dell’arbitro? La palla in questi casi passa al Giudice Sportivo. Il caso rientra nella galleria degli “scambi di persona”, episodi per cui il regolamento prevede anche la ripetizione della partita. Se ci sarà ricorso da parte della squadra che si sente danneggiata, il Pescara, toccherà al Giudice prendere una decisione. Ma i tempi tecnici potrebbero essere lunghi, soprattutto per capire se e quanto la gara in questione possa risultare decisiva ai fini del campionato. Per ora, il Pescara non commenta e si concentra solo sulla prossima partita, in programma sabato all’Adriatico. Anche Colombo, sempre diplomatico e sereno nelle dichiarazioni post gara, ha liquidato la questione con un sintetico: “Ci penserà la società”.