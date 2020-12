Completata l’erogazione della seconda cedola di interessi maturati sui “Pescara Bond”

La Delfino Pescara Finance 1936 Plc ha completato l’erogazione della seconda cedola di interessi maturati sui “Bond” sottoscritti a dicembre 2018. È possibile usufruire dell’ulteriore credito del 3% sull’importo sottoscritto recandosi nello store ufficiale di via Carducci o, se impossibilitati, inviando una e-mail a storepescara@pescaracalcio.com, e scegliendo tra i prodotti ufficiali.

Il credito maturato finora, tenuto conto della situazione sanitaria ancora in atto, sarà usufruibile fino al 31 agosto del prossimo anno. Per quanto riguarda i benefit previsti dal documento di invito, gli stessi potranno essere elargiti, in sicurezza, al termine dell’emergenza Covid.