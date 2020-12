Morto Ernesto Sabatini, il ricordo del sindaco di Penne: "Sono addolorato tantissimo"

Il sindaco del Comune di Penne, Mario Semproni, ha voluto ricordare Ernesto Sabatini, storico medico sociale del Pescara calcio morto nel tardo pomeriggio di ieri. In una nota, Semproni e l'amministrazione comunale esprimono "profondo cordoglio" per la prematura scomparsa del dottore, già medico del pronto soccorso dell'ospedale San Massimo di Penne e responsabile, per diversi anni, dello staff sanitario della Penne Calcio.

Ecco le parole del primo cittadino del capoluogo vestino: "Questa notizia mi addolora tantissimo. Il dottor Sabatini era un professionista che amava lo sport, in particolare il calcio, e i giovani, per i quali ha speso le sue energie migliori. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze".