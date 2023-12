Entella-Pescara, il Delfino a caccia della riscossa: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo aver archiviato gli ottavi di Coppa Italia con il passaggio del turno, il Pescara ora è chiamato alla riscossa in una doppia trasferta ravvicinatissima ed assai insidiosa. Prima a Chiavari e poi a Pontedera (rispettivamente sabato 2 e martedì 5 dicembre), infatti, il Delfino è chiamato a risalire la china di una classifica che ora vede i biancazzurri nel traffico della zona playoff dopo aver totalizzato appena 5 punti nelle ultime 8 partite disputate. Archiviare la media retrocessione degli ultimi due mesi è l'obiettivo in casa di una squadra che è partita col freno a mano tirato in campionato ma che dopo il cambio di allenatore sta iniziando a trovare la sua quadra. In graduatoria l’Entella occupa la tredicesima posizione con 17 punti, a -4 dal Pescara, e una gara da recuperare esattamente come i biancazzurri. L’allenatore Fabio Gallo subentrato a Gennaro Volpe dopo 4 partite ed il suo bilancio è di 15 punti in 10 gare, frutto di 5 successi e 5 sconfitte. Nemmeno un pareggio nello score del nuovo tecnico che nell’ultimo turno di campionato ha espugnato il campo del Pontedera, quello che vedrà protagonista il Pescara martedì prossimo. Curiosità: il Pontedera si è poi vendicato sulla Virtus in Coppa Italia sbancando il comunale di Chiavari con lo stesso risultato (1-0).









LE ULTIME - Niente conferenza prepartita per mister Zeman. La squadra in vista della doppia trasferta resterà al Nord tra le due partite e si allenerà a Tirrenia. Plizzari sarà confermato tra i pali, Floriani Mussolini duella con Pierno e Milani con Moruzzi per le maglie di terzino titolare e a centrocampo dovrebbe finalmente scoccare il turno di Franchini, per la prima volta dall'inizio, insieme a Tunjov e Squizzato. In avanti certi di giocare da subito Cuppone e Merola, Cangiano è favorito su Accornero per il ruolo di ala mancina. La Virtus Entella è priva degli attaccanti Santini e Disanto, entrambi squalificati., e del centrocampista greco Siatounis, cercato invano da Delli Carri sul mercato, causa infortunio. Nel 3-5-2 di base, che in fase di possesso si trasforma in 3-4-1-2, giocheranno Zamparo e Alessandro Faggioli, abruzzese di Penne ed ex Primavera Pescara





L'ARBITRO - Dirigerà Daniele Virgilio della sezione di Trapani, al quinto anno di C.che in carriera ha arbitrato due volte il Delfino (altrettanti pareggi): Pescara-Viterbese 1-1 del 21 settembre 2021 e Teramo-Pescara 0-0 del 19 marzo 2022. Con l’Entella l’arbitro siciliano vanta un solo precedente, coinciso con la vittoria dei liguri sul campo dell’Alessandria per 3-1 in data 11 settembre 2022.Sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Dell’Orco della sezione di Policoro e Fabio Catani della sezione di Fermo con quarto ufficiale Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino.





PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4:3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Pellacani, Mesik, Milani, Tunjov, Squizzato, Franchini, Merola, Cuppone, Cangiano.

Entella: (3-5-2): De Lucia, Manzi, Sadiki, Bonini, Parodi, Corbari Petermann, Mosti, Di Mario, Zamparo, Faggioli.





DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Cesena, partita valida come sedicesima gara del girone B Lega Pro, in programma sabato 2 dicembre alle ore 16:15 allo stadio Comunale di Chiavari, sarà trasmessa su Sky Sports e in streaming su Now.