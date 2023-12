Entella-Pescara 0-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Benvenuti alla diretta di Entella-Pescara. Dopo aver archiviato gli ottavi di Coppa Italia con il passaggio del turno, il Pescara ora è chiamato alla riscossa in una doppia trasferta ravvicinatissima ed assai insidiosa. Prima a Chiavari e poi a Pontedera (rispettivamente sabato 2 e martedì 5 dicembre), infatti, il Delfino è chiamato a risalire la china di una classifica che ora vede i biancazzurri nel traffico della zona playoff dopo aver totalizzato appena 5 punti nelle ultime 8 partite disputate.

Entella-Pescara: la cronaca

27' la risposta dell'Entella in una giocata di Zamparo, controllo e conclusione dal limite e pallone sulla traversa! Sul corner tocco sotto di Manzi e salvataggio d'istinto con i piedi per Plizzari!

25' palla gol confezionata in area da Floriani dalla destra per Cuppone che questa volta alza la mira fallendo il colpo del 2-0.

22' Goal di Cuppone! Il Pescara è in vantaggio! Lancio morbido in area di Accornero per Merola, sponda per il compagno che con il destro non sbaglia.

14' cross in area di Squizzato per Cuppone che nel tentativo di colpire in acrobazia commette fallo in attacco.

8' copertura di Mesik su Zamparo a favorire l'uscita di Plizzari.

4' da Tomaselli a Corbari, conclusione debole in area tra le braccia del portiere.

2' fermato in posizione di fuorigioco Faggioli.

1' Si parte!

Entella-Pescara: il tabellino

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Parodi, Manzi, Bonini; Tomaselli, Corbari, Petermann, Mosti, Di Mario; Zamparo, Faggioli. A disp. Siaulys, Paroni, Cecchini Muller, Kontek, Sadiki, Meazzi, Clemenza, Zappella, Tascone, Lipani, Reali, Banfi, Embalo, Lancini. All. Gallo.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Pellacani, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, De Marco; Merola, Cuppone, Accornero. A disp. Barretta, Pierno, Brosco, Staver, Di Pasquale, Moruzzi, Dagasso, Franchini, Tunjov, Manu, Masala, Vergani, Tommasini, Cangiano. All. Zeman.

Reti: 22' pt Cuppone