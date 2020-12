Entella - Pescara: i giocatori convocati da mister Breda

Ecco i giocatori convocati da mister Breda per la sfida in programma domani 27 dicembre, per il campionato di serie B, fra Entella e Pescara. Fischio d'inizio allo stadio di Chiavari alle ore 15:

1 Fiorillo Vincenzo

46 Alastra Fabrizio

38 Radaelli Nicolò

14 Balzano Antonio

6 Scognamiglio Gennaro

21 Ventola Christian

44 Jaroszynski Pawel

2 Bellanova Raoul

16 Bocchetti Salvatore

26 Guth Rodrigo

47 Nzita Mardochee

40 Omeonga Stephane

34 Fernandes Leandro

10 Valdifiori Mirko

37 Maistro Fabio

20 Crecco Luca

28 Belloni Nicolas

7 Bocic Milos

77 Ceter Damir

11 Galano Cristian

27 Riccardi Alessio

24 Capone Christian

72 Vokic Dejan

15 Blanuta Vladislav