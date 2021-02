Empoli-Pescara, ecco i giocatori biancazzurri convocati da Breda

Con la squadra in ritiro dopo l'ennesima sconfitta, è tutto pronto per affrontare la trasferta in Toscana con fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 19. Vediamo dunque chi ci sarà dopo la diramazione dell'elenco ufficiale