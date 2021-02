Empoli - Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Sfida fondamentale per mister Breda che si gioca il futuro in biancazzurro in una trasferta difficile per il Delfino

Il Pescara di mister Breda in campo dalle 19 nella difficile trasferta contro la capolista Empoli per ritrovare punti indispensabili per uscire dall'incubo retrocessione. Partita decisiva anche per la permanenza dello stesso Breda sulla panchina biancazzurra.

PRIMO TEMPO

Parte il match. Al 2' fallo di Scognamiglio. Partita che inizia con diversi falli e con poco gioco creato dalle due formazioni. Al 6' conclusione da fuori di Parisi per l'Empoli che non impensierisce Fiorillo. I padroni di casa sembrano avere un maggiore controllo del gioco anche se il Pescara è attento nel bloccare lo sviluppo di possibili occasioni pericolose. Al 10' brivido per il Pescara per una bella azione tutta con palla a terra dell'Empoli: Ricci conclude a botta sicura, palla di poco fuori. Al 14' nuova occasione per i toscani, Moreo di tacco sfiora il palo. Al 16' primo tiro in porta del Pescara con Ceter, palla fuori senza pericoli per il portiere dell'Empoli. Al 18' botta di Balzano da circa 30 metri, palla centrale per Brignoli. Al 22' ammonito Matos dell'Empoli. Al 30' ammonito Ceter. In campo domina sostanzialmente l'equilibrio. Al 39' ammonito Bocchetti per un brutto fallo su Romagnoli. Il Pescara appare stanco e gradualmente ha smesso di creare gioco e azioni pericolose. Al 45' calcio d'angolo per l'Empoli. Finisce il primo tempo: 0-0.

SECONDO TEMPO

Parte la ripresa. Al 48' Pescara in vantaggio: bella azione di Busellato dopo un grave errore a centrocampo dell'Empoli che batte il portiere avversario con un sinistro rasoterra: 1-0 per il Pescara. Al 50' palla insidiosa nell'area del Pescara, Moreo conclude debolmente fra le braccia di Fiorillo. Al 53' calcio d'angolo per l'Empoli su una punizione. Al 52' conclusione altissima di Haas da circa 20 metri. Al 56' Busellato sfiora il raddoppio, ma poi colpisce Parisi e viene ammonito. Gli animi si accendono e la partita si scalda. Al 59' esce Ceter entra Odgaard. Entra anche Omeonga ed esce Busellato. Triplo cambio per l'Empoli: entrano Bajrami, Mancuso e La Mantia, escono Olivieri, Matos e Moreo. Al 62' Ricci segna il pareggio per l'Empoli, con un rasoterra che batte Fiorillo: 1-1.

Al 66' entra Rigoni esce Valdifiori. Al 69' rischia l'autogol Scognamiglio, palla in angolo. Al 72' Empoli in vantaggio: La Mantia di testa palla che colpisce entrambi i pali e si insacca in rete: 2-1 per l'Empoli. Un minuto dopo nuova occasione per i toscani, Fiorillo blocca. L'Empoli vuole chiudere il match e alza il ritmo. Al 74' conclusione di Odgaard, palla sopra l'incrocio dei pali. Al 75' escono Balzano e Masciangelo entrano Nzita e Bellanova. Al 78' rigore per il Pescara per un fallo di mano di Pirrello. Machin battuto da Brignoli ma sulla respinta l'attaccante del Pescara insacca in rete: 2-2. All'81' esce Stulac entra Damiani. Il Pescara ci crede e riprende forza e vigore. All'83' calcio d'angolo per l'Empoli su un'azione pericolosa, Haas di testa manda fuori. All'88' conclusione di Tabanelli fra le braccia di Brignoli. Al 90' entra Cambiaso esce Pirrello. Quattro minuti di recupero. Al 92' botta di Bajrami, ottima respinta di Fiorillo. Finisce 2-2 fra Empoli e Pescara.

EMPOLI

1 Brignoli, 65 Parisi, 43 Nikolaou, 6 Romagnoli, 31 Pirrello, 28 Ricci, 5 Stulac, 32 Haas, 8 Matos, 10 Moreo, 9 Olivieri.

A disposizione: 12 Pratelli, 3 Terzic, 4 Crociata, 7 Mancuso, 16 Casale, 30 Damiani, 20 Fiamozzi, 19 La Mantia, 42 Viti, 27 Zurkowski

Allenatore: Dionisi

PESCARA

1 Fiorillo, 6 Scognamiglio, 10 Valdifiori, 14 Balzano, 16 Bocchetti, 19 Masciangelo, 26 Guth, 31 Busellato, 77 Ceter, 90 Tabanelli, 99 Machin,

A disposizione: 46 Alastra, 2 Bellanova, 5 Drudi, 7 Odgaard, 11 Galano, 20 Basit, 23 Rigoni, 34 Fernandes, 37 Maistro, 40 Omeonga, 47 Nzita, 72 Vokic

Allenatore: Breda