Emmanuel Cascione dice addio al Pescara: ufficiale la sua nuova avventura

La panchina del Pescara è ancora vacante, e lo sarà ancora per giorni, ma il suo ultimo inquilino ha trovato già una nuova sistemazione. Non in Lega Pro, che saluta dopo le 6 partite più due dei playoff col Delfino, ma in Serie D, categoria che aveva già assaporato in passato: il San Marino Calcio ha infatti comunicato uffiicalmente che il DS Gianluca Bollini ha concluso l’intesa riguardo al ruolo di allenatore della prima squadra con Emmanuel Cascione. L’accordo avrà la sua effettiva valenza a partire dal prossimo 1° di Luglio. Catanzarese di nascita, classe ’83, Cascione ha collezionato, da calciatore, oltre 400 presenze tra serie A, B e C in squadre come Pistoiese, Cesena, Reggina, Rimini, Pescara dove, sotto la guida di Zeman, conquistò la promozione in serie A.

Da allenatore il suo percorso nasce proprio con il Cattolica San Marino, quindi Napoli Primavera, Sassuolo under 18, Pistoiese e Pescara dove ha chiuso al 6° posto lo scorso campionato di serie C. Il tecnico ha abbracciato con entusiasmo il progetto del Presidente Montanari accettando di scendere di categoria, perché fiducioso di poter contribuire alla costruzione di un gruppo forte ed in grado di regalare grandi soddisfazioni alla società ed ai propri tifosi.

Il patron del San Marino Calcio si è detto molto soddisfatto del “colpo” messo a segno dal DS ed ha commentato a caldo: “Sono molto contento della scelta. Cascione è un giovane allenatore che ha già maturato esperienze in piazze importanti. Un tecnico da tempo sul nostro radar ma, per ovvi motivi di categoria, quasi impensabile da prendere sino a pochi giorni fa.

Poi – ha proseguito il Presidente – una serie di accadimenti ha subito una svolta improvvisa, dapprima apparentemente sfortunata ma poi rivelatasi molto, molto più positiva di quanto si potesse sperare. Così posso dire che oggi il nostro vero sogno/obiettivo approda all’ombra del Titano segno evidente che il San Marino Calcio si sta già strutturando per realizzare il proprio progetto che, a breve-medio termine, punta alla conquista della Lega Pro”.

La prima squadra svolgerà, agli ordini del nuovo staff tecnico diretto da mister Cascione, la propria preparazione pre-campionato dal 25 Luglio al 10 di Agosto. La sede scelta per il ritiro è nella tranquilla località marchigiana di Monte Grimano Terme a 560 metri di altezza ed a pochi minuti dalla Repubblica di San Marino.