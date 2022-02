Eccellenza: Virtus Cupello - 2000 Calcio Montesilvano 3-3

Nella ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, Virtus Cupello e Montesilvano pareggiano per 3-3 al termine di una gara scoppiettante e ricca di colpi di scena. Le due formazioni restano appaiate in classifica a quota 32 punti, sempre più vicine alla quota salvezza e a soli 3 punti dal quinto posto che vale i play-off.

La cronaca. Primo tentativo pericoloso è dei verdeoro: lancio per Marrone il quale appoggia per Lupinetti, conclusione debole e centrale che Di Vincenzo respinge. Al primo affondo il Cupello passa: azione personale di Colitto che supera Barbarossa e batte Ubertini. Il Montesilvano è in partita e sfiora ripetutamente il pareggio con Sammaciccia, Maiorani e Lupinetti. L’1-1 è dietro l’angolo e arriva quando Di Vincenzo tocca in area lo sgusciante Lupinetti: dal dischetto Petito è glaciale e realizza. La gara è divertente e ricca di spunti: alle occasioni di Colitto e Conti rispondono gli ospiti con Besim Maloku che sfiora l’incrocio dei pali.

Al rientro dagli spogliatoi il Cupello torna in vantaggio: sugli sviluppi di una punizione Felice è il più lesto di tutti e di testa rimette i suoi sui giusti binari. Il Montesilvano non si scompone: Maiorani riconquista palla, dialoga con Marrone e serve un cioccolatino per Petito che non può sbagliare. Sempre il capitano pescarese è protagonista quando pennella al centro una punizione per Marrone che di testa completa la rimonta nel momentaneo 2-3. Nel quinto minuto di recupero il direttore di gara valuta irregolare il braccio di Maiorani molto vicino al corpo e all’avversario. Dal dischetto Margagliotti scrive l’ultima pagina di una partita infinita.

Il tabellino

Reti: 9′ pt Colitto, 2′ st Felice, 50′ st rig. Margagliotti N. (C); 25′ pt rig. e 5′ st Petito, 32′ st Marrone (M)

Virtus Cupello: Di Vincenzo, Caniglia, Berardi (21′ st Margagliotti N.), Conti, Felice, Cardinale (38′ st Napolitano), Maragliotti C., Tafili, Zinni (21′ st Ruzzi), Colitto, Troiano. A disp. Sinato, Scopa F., D’Ovidio, Scopa A., Donatelli. All. Carlucci.

Montesilvano: Ubertini, Vedovato (49′ st De Marco), Cavallucci (6′ st Maloku L.), Sammaciccia (21′ st Tassone), Barbarossa, Marcedula, Maloku B. (50′ st Daka), Lupinetti (40′ st Mammarella), Petito, Marrone, Maiorani. A disp. Sagazio, Vanni, Feragalli. All. De Marco.

Note: ammoniti Vedovato, Cavallucci, Maloku B. (M)

Arbitro: Pellegrino di Teramo.