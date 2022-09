Eccellenza: Union Fossacesia - Spoltore 1-0

Ancora tabù trasferte (in campionato) per lo Spoltore. Dopo Castelnuovo, arriva la seconda sconfitta lontano dal 'Caprarese'. A San Vito contro il Fossacesia finisce 1-0 per i padroni di casa. Decide la rete di Bertino, realizzata direttamente da calcio di punizione al minuto 37 del primo tempo. Azulgrana in formazione rimaneggiata a causa delle assenza di Ewansiha, Marini, Di Renzo e Liguori. La cronaca. Parte forte lo Spoltore: Planamete (13') conclude sopra la traversa dopo lo scambio con Colecchia. Il numero undici spoltorese poco dopo mette un bel traversone che però termina tra le braccia del portiere di casa Di Vincenzo. Ci provano i locali con Arboleda, il suo tiro cross viene fermato da Palena. Poco prima della mezz'ora bellissima azione corale azulgrana: Planamente imposta per Colecchia e successivo scarico per l'accorrente Rossetti: traversone calibrato per Selvallegra che però manca il tap-in vincente per un soffio. Al minuto 37 i locali passano: calcio di punizione di Bertino dal vertice sinistro che buca la barriera e si infila alle spalle di Palena. Nella ripresa subito in avanti i fossacesiani con Carraro: conclusione a lato. Gli uomini di mister Di Camillo alzano il forcing e provano in tutti i modi a riportare il risultato in parità ma mancano in più occasioni di lucidità e freddezza negli ultimi metri. Termina così 1-0 per il Fossacesia che sale a quota 8 punti in classifica. Fermo a quota quattro lo Spoltore. Tra sette giorni al 'Caprarese' andrà in scena il derby contro il Delfino Curi Pescara. "Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, loro hanno avuto un predominio territoriale senza mai rendersi pericolosi".

Il commento di Di Camillo

Così al termine del match il trainer spoltorese Di Camillo. "Prima del gol noi con Selvallegra ci siamo divorati una rete praticamente fatta, dopo una bella combinazione Colecchia-Rossetti. Nella ripresa abbiamo cercato di alzare il baricentro e la squadra mi è piaciuta nel provare a non buttare mai palla. Abbiamo tentato con cross e tiri da fuori ma non siamo riusciti a scardinare la loro ordinata difesa. Sconfitta come quella di Castelnuovo che fa male perché avvenuta dopo una partita giocata alla pari". Il tecnico chiude così: "Se queste partite equilibrate siamo sempre noi a perderle, invece che vincerle, vuol dire che c'è qualcosa da rivedere. Ai ragazzi non va rimproverato nulla, come ogni settimana testa sotto e lavorare per affrontare l’ennesima partita complicata di questo inizio di stagione, contro una squadra che non è partita molto bene e che avrà voglia di rivalsa".

Union Fossacesia Spoltore 1-0: il tabellino

Rete: 37' Bertino

Union Fossacesia: Di Vincenzo, Di Pasquale, Caporale, Bertino, Martelli, Aquilani, Pau, Carraro (14'st Susi), Pastorini (24'st Di Rocco), Giovannelli, Arboleda (36'st Scarpari). A disp. Amoroso, Salcuni, Cericola, Abbonizio, Macannuco, Bomba. All. Memmo.

Spoltore: Palena, Rossetti (26'st Giampietro), Zanetti, Sborgia, Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra (44'st Molinaro), Luciani (1'st Colasante), De Vincentiis (14'st Tiberi), Planamente, Colecchia (26'st Couriol). A disp. Pompei, Gricia, Ricci, Di Zio. All. Di Camillo.

Arbitro: Pellegrino della sezione di Teramo.

Ammoniti: Caporale, Susi (UF)