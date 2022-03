Eccellenza: Torrese - Spoltore 3-1

Trasferta amara per lo Spoltore che al 'Castrum' di Giulianova lascia i tre punti alla Torrese. Al gol iniziale di Antichi risponde nella ripresa Tiberi, padroni di casa nuovamente in vantaggio con Santirocco e nel recupero Festa chiude definitivamente i giochi. Di Camillo senza Zazas, Colecchia e Selvallegra, out per problemi fisici. Cristofari lascia in panchina Santirocco, al suo posto Antichi. Pronti via e subito due occasioni per i locali: Di Loreto di testa sugli sviluppi di corner non inquadra lo specchio (2'); Gentile con un tiro insidioso costringe Palena a un doppio intervento. Al 13esimo arriva il vantaggio locale: Mastrilli è caparbio nello strappare la sfera dai piedi di Connestari e mettere al centro per l'accorrente Antichi che, di prima intenzione deposita in fondo al sacco. Lo stesso Mastrilli più tardi, con una conclusione dai 25 metri, chiama Palena all'intervento.

Gli azulgrana alzano il baricentro ma la prima occasione è frutto di una disattenzione difensiva giallorossa: Brattelli con Abate fuori dai pali effettua un pericoloso retropassaggio che il portiere sventa con un recupero in extremis. Sul finale di tempo ci provano Belli, Planamente e Tiberi ma tutti peccano di precisione. La ripresa si apre con gli ospiti subito in gol. Belli, migliore in campo per gli spoltoresi, apre per Tiberi: controllo e tiro che batte Abate: 1-1. Cristofari mischia le carte e manda in campo Santirocco. Sarà proprio il neo entrato a depositare la sfera in fondo al sacco per il 2-1 al termine di un batti e ribatti in area. Giro di lancette e il 2005 Ricci di testa manca il bersaglio grosso per un soffio. Lo stesso numero cinque dopo poco deve lasciare il campo in favore di De Vincentiis a causa di un problema muscolare. Alla mezz'ora combinazione Belli-Planamente con il numero dieci che impegna severamente il portiere di casa. In pieno recupero arriva il 3-1 definitivo con Festa che raccoglie un traversone proveniente dalla sinistra e insacca da due passi.

Con questa sconfitta lo Spoltore perde ulteriormente terreno e si ritrova in quart'ultima posizione a quota 31 punti, al pari del Penne, a due lunghezza dal Sambuceto e tre dalla Renato Curi Angolana.

Il tabellino

Reti: 13' Antichi 5'st Tiberi 23'st Santirocco 47' st Festa.

Torrese: Abate, Di Loreto, Mastrilli, Di Nicola, Di Lallo, Brattelli16'st Restaneo), Festa (49'st Selmanaj), Di Federico, Antichi (31' Grauberg), Gentile 849'st Cintioni), Di Francesco (14'st Santirocco). A disposizione: Mboup, Tini, Mosca. Allenatore: Remigio Cristofari.

Spoltore: Palena, Connestari (38'st Di Tanna), Zanetti, Di Camillo Ricci (28'st De Vincentiis), Di Renzo, Tiberi, Belli (41'st Ewansiha), Petrarulo (12'st Colasante), Planamente, Sborgia (31'st Orlandi) A disposizione: Cipriani, Luciani, Rossetti, Chiacchiaretta. Allenatore: Daniele Di Camillo (in panchina Alessandro Morelli).

Arbitro: Carluccio della sezione dell'Aquila.

Ammonito: Festa (T).