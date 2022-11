Eccellenza: Torrese - RC Angolana 1-2

L'Angolana sbanca il Comunale di Castelnuovo per 1-2 con la doppietta di Nando Montiel, che festeggia il compleanno con due reti pesantissime in casa della Torrese. A nulla serve il pareggio momentaneo di Massetti che aveva riaperto la contesa. Tre punti meritati al termine di una gara vivace e divertente.

La partita

Approccia meglio la Torrese. Trascorrono infatti soltanto trenta secondi ed i giallorossi costruiscono una colossale palla gol: Mosca sfugge via sulla destra, pallone a centro area per Di Federico che da due passi incrocia sicuro ma sbatte su una grandissima parata di Puddu, monumentale nel cadere a terra e tuffarsi al momento giusto. Rigore in movimento parato per lui. Prova a prendere coraggio l’Angolana con Fabrizi, che esce palla al piede a testa alta e col mancino tenta la conclusione dalla lunga distanza, troppo alta per impensierire Montese. E’ sempre Fabrizi a riprovarci all’8’, stavolta di testa, il pallone sorvola nuovamente la traversa. I nerazzurri, alla lunga, sembrano tenere meglio il campo ed al 21’ sfiorano lo 0-1 con Tidiane, che di testa raccoglie l’invito di Ucci, anticipa l’estremo di casa, ma spedisce di poco largo. E’ soltanto l’antipasto del gol che arriva puntuale al 26’ con Fernando Montiel, che festeggia il compleanno con rete. Lancio ghiotto e puntuale di Cichella dalla propria trequarti, il pallone schizza a terra e sorpassa il portiere, ci si lancia Montiel che rientra sul destro, si smarca, e gonfia la rete a giro realizzando una grande marcatura. Chepeau Nando! E lì che i ragazzi di Miani acquisiscono ancor più fiducia e sfiorano il raddoppio ancora con Tidiane, che impatta al volo il cross di Di Nicola ma deve fare i conti con un grande intervento di Montese. Montese si ripete alla grande nell’ultimo minuto della prima frazione: assist lungo a scavalcare la difesa di Cichella, Montiel sfugge alle spalle di tutti e si presenta occhi negli occhi con l’1 giallorosso, che si stende alla sua sinistra e lo ipnotizza. Al rientro dagli spogliatoi, pareggiano subito i teramani: traversone da destra verso sinistra, Mastrilli appoggia per Massetti che dal vertice dell’area piccola fulmina Puddu. Acquistano fiducia i padroni di casa, e Shiba spara alto da ghiotta posizione il pallone del sorpasso. Passato il momento sfavorevole, si riaffacciano in avanti i nostri ragazzi, Fabrizi e Cichella non riescono però nel contro sorpasso. Più pericoloso Montiel a metà ripresa, raccogliendo la sponda di Cichella ma cogliendo soltanto l’esterno della rete dai venti metri. Tommaselli, invece, svetta prepotentemente a centro area sugli sviluppi di un corner, soltanto il palo può dirgli di no. Che peccato! Poco male, perché all’ultimo minuto ci ripensa Nando! Cross di D’Ercole dalla sinistra, pallone vagante a centro area su cui il nostro numero 11 si butta a capofitto, infilando per la seconda volta Montese.

Torrese - RC Angolana 1-2: il tabellino

Torrese: Montese; Nervini, Mastrilli, Di Federico, Di Lallo, Nicolosi, Mosca (20’ st Farias), Di Francesco, Shiba, Massetti, Sanseverino. A disposizione: Egidio, Angelini, Mboup, Kuqi, Moscianesi, Di Sante, Manari, Cellucci. Allenatore: Cristofari

Renato Curi Angolana: Puddu; Tommaselli, D’Ercole, Cichella, Pastafiglia (24’ st Scurti), Fabrizi, Ucci (21’ st Correa), Di Nicola, Tidiane, Marcucci (9’ st Lombardi), Montiel (48’ st D’Incecco). A disposizione: Colantonio, Angelozzi, Restaneo, Di Natale, Perna. Allenatore: Miani

Marcatori: 26’ pt e 44’ st Montiel, 3’ st Massetti.

Ammoniti: Sanseverino, Mastrilli, Nicolosi, Di Francesco (T); Pastafiglia, Ucci (RCA).

Arbitro: Fantozzi di Avezzano.