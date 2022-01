Eccellenza, slitta la ripartenza: in campo il 23 o il 30 gennaio

Giovedì il Comitato regionale della Lnd-Figc comunicherà alle società la data definitiva della ripartenza dopo l'emergenza contagi. Sul tavolo del presidente Memmo ci sono due ipotesi: domenica 23 gennaio o domenica 30. Molto dipenderà anche dalle indicazioni che la Lega Dilettanti a livello nazionale darà ai Comitati nelle prossime ore. Una cosa è certa: la ripartenza del campionato di Eccellenza è slittata di nuovo. Dopo un primo rinvio dal 9 al 16, si passa adesso al 23, o addirittura al 30.

Una scelta voluta dalla maggioranza delle società, che preferiscono poter tornare ad allenarsi a ranghi completi dopo che tantissimi tesserati avranno terminato il periodo di quarantena e non saranno più positivi al Covid.

“Abbiamo recepito le richieste delle società, che si sono espresse tutte tra il 23 e 30 - il commento del presidente del Comitato regionale Ezio Memmo - . Nei prossimi giorni, prima della cabina di regia nazionale, sentirò i miei colleghi delle altre regioni per capire le loro intenzioni. Come già detto questo passaggio sarà molto importante perché dovremo uniformare la fine dei campionati in vista dei play off nazionali”.

Si ripartirà dalla 20a giornata, fissata inizialmente 9 gennaio: la stagione si allungherà quindi di almeno due settimane, visto che con ogni probabilità il “Torneo delle Regioni”, fissato inizialmente ad aprile, dovrebbe essere rinviato a giugno.