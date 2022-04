Eccellenza: Spoltore - Villa 2015 3-1

Terza vittoria consecutiva per lo Spoltore Calcio. Gli azulgrana nella 32esima giornata di campionato di Eccellenza battono il Villa per 3-1 grazie alla prodezza di Planamente, la perla del funambolo Colecchia e il sigillo di Connestari, con la complicità di un difensore. In chiusura di tempo Di Giovanni realizza il gol della bandiera.

Dieci i punti coq1uistati nelle ultime quattro gare da Zanetti e compagni che, complici anche gli altri risultarti, portano momentaneamente lo Spoltore fuori dai play out, agganciando a quota 41 Cupello e Sambuceto. Il Villa dell'ex Simone Vitale si presenta con tanti giovani in campo e con diversi elementi con un passato spoltorese. Al centro della difesa schiera l'ex Giuseppe Frattini, solo panchina per l'altro ex Lorenzo Giangiacomo che ha lasciato spazio al giovanissimo D'Angelo, out invece Filippo Di Pentima. Due variazioni per Di Camillo rispetto alla sfida con il Delfino: il ritrovato Selvallegra per DeVincentiis e Di Renzo che rientra dopo aver scontato la squalifica. E' proprio quest'ultimo a renderei pericoloso in apertura con un calcio di punizione dalla trequarti sul quale Selvallegra non arriva per un soffio. Di Tanna dalla sinistra accende Colasante. Il centravanti stoppa e conclude ma viene fermato dal portiere ospite. Verticalizzazione improvvisa di Planamente per Selvallegra che solo davanti a D'Angelo manda di un nulla a lato (14°). Di Camillo apre sulla sinistra per Selvallegra che si porta sul fondo e mette indietro per Belli. La conclusione di prima intenzione del numero otto sfiora l'incrocio dei pali (16°). Ancora Di Camillo, questa volta per Colasante, tiro ad incrociare fuori di poco (30°). Al 40esimo lo Spoltore passa con una invenzione di Planamente. Il numero dieci riceve palla sulla trequarti e lascia partire una conclusione magistrale che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Su questo risultato si chiude il primo tempo.

Nella ripresa ancora Spoltore in avanti in cerca del raddoppio. Selvallegra scarica per Belli che triangola a sua volta con Colecchia, conclusione del numero otto che termina non lontano dal palo destro difeso da D'Angelo. Passano centoventi secondi e gli spoltoresi raddoppiano. Di Renzo innesca Selvallegra, traversone al centro per l'accorrente Colecchia, controllo e sinistro che batte D'Angelo per la seconda. Al quarto d'ora arriva il tris. Tiro cross di Connestari deviato da Piccozzi che si insacca alla spalle dell'incolpevole D'Angelo. Si vede il Villa alla mezz'ora. Giampietro riceve da un compagno e solo davanti a Palena si fa ipnotizzare dal numero uno di casa. Al minuto 37 arriva il gol della bandiera. Retropassaggio errato di Colecchia, ne approfitta Di Giovanni che si impossessa della sfera e trafigge l'incolpevole Palena. Poco prima dello scadere calcio di punizione di D'Incecco dal limite dell'area di rigore: Palena si distende e respinge. La gara si chiude praticamente qui. Spoltore sale a quota 41 e domenica prossima scontro diretto con il Sambuceto dell'ex Donato Ronci.

Il tabellino

Reti: 40' Planamente, 6'st Colecchia, 14'st autogol Piccozzi, 37'st Di Giovanni.

Spoltore: Palena, Connestari (28'st Zazas), Zanetti, Di Camillo (15'st Ewansiha), Di Tanna, Di Renzo, Colecchia, Belli, Colasante (22'st Petrarulo) Planamente, (15'st Sborgia) Selvallegra (13'st De Vincentiis). A disposizione: Cipriani, Ricci, Marcotullio, Chiacchiaretta. Allenatore: Di Camillo

Villa2015: D'Angelo, Di Crescenzo (26'st Diaw), De Felice (17'st Berardinelli), Frattini, Piccozzi, Falasca, D'Incecco, Di Giovanni, Tacchi (15'st Di Giovanni) Rossi (15'st Orsini), Paravati (8'st Barbone). A disposizione: Giangiacomo, D'Isidoro, Zona. Allenatore: Vitale

Arbitro: Pellegrino di Teramo.

Ammoniti: Paravati Di Giovanni (V) Recupero: 4' st.