Eccellenza, Spoltore - Union Fossacesia 1-0

Un colpo di testa di Nicola Ricci in pieno recupero piega il Fossacesia e regala tre punti pesantissimi allo Spoltore. Ma sulla vittoria spoltorese c'è lo zampino determinante del sempreverde Palena. Il portiere azulgrana si erge a protagonista respingendo il calcio di rigore di Bertino al minuto 65. Gli azulgrana centrano così il primo successo del 2023 e salgono in classifica a quota 27 punti, al termine di una bellissima gara, ricca di emozioni, e ben giocata da entrambe le formazioni.

Spoltore in campo con Di Camillo schierato a centrocampo nel doppio ruolo giocatore-allenatore. In apertura di gara ci provano gli ospiti: Di Tommaso conclude dai sedici metri: Palena respinge con i pugni. Sulla ribattuta si avventa Coulibaly, ancora una volta il portiere di casa si oppone. Dopo cinque minuti Ruiz, pescato in area di rigore, con un destro a incrociare chiama nuovamente all'intervento Palena. Lo Spoltore si fa vedere con una conclusione dai 25 metri di Selvallegra: Di Vincenzo si allunga alla sua sinistra e respinge. Sugli sviluppi di angolo battuto da Liguori, Ricci di testa manda alto. Ospiti pericolosi con Arboreda: conclusione dal vertice destro dell'area di rigore e palla che scheggia la parte superiore della traversa. Alla mezz'ora Colecchia lancia Pontillo che, nonostante la pressione di due difensori, riesce a calciare: sfera a lato. Subito dopo ci prova Zanetti con un cross che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare però compagni pronti. La risposta ospite è affidata a Arboleda, cross per Ruiz e incornata a fil di palo. Al minuto 38 Colecchia lancia Pontillo, dribbling di quest'ultimo per liberarsi di un difensore e conclusione potente: Di Vincenzo con un grande intervento sventa la minaccia. Ancora Spoltore in avanti: bella azione personale di Selvallegra e traversone che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore. Il tempo si chiude con la rete annullata al Fossacesia: Facundo Fiorotto insacca su cross di Coulibaly appoggiandosi però irregolarmente su Terrenzio e il direttore di gara, Spadaccini di Chieti, giustamente annulla.

La ripresa, dopo una prima parte di studio, si accende al minuto 18. Un intervento di Terrenzio su Ruiz viene giudicato irregolare dal direttore di gara che senza esitazioni indica il dischetto. Dagli undici metri va Bertino ma un prodigioso Palena ipnotizza il centrocampista ospite e blocca il tiro. Scampato il pericolo gli azulgrana si tuffano in avanti. Zanetti dopo una sgroppata mette al centro per Selvallegra, controllo e tiro del numero di sette e super intervento del numero uno ospite che toglie la palla dall'incrocio dei pali. Al minuto 86 colpo di testa a botta sicura di Rossetti, Caporale salva sulla linea di porta. Quando la partita sembrava oramai incanalata sullo 0-0 arriva l'episodio che decide il match. Di Camillo conquista un calcio di punizione dalla trequarti: Planamente disegna una parabola perfetta per la testa del classe 2005 Ricci che, con una scelta di tempo perfetta, insacca alle spalle dell'incolpevole Di Vincenzo. Apoteosi Spoltore e grande festa sugli spalti. Prossimo match, domenica prossima al 'San Marco' di Pescara contro Il Delfino Curi Pescara.

Spoltore - Union Fossacesia 1-0: il tabellino

Rete: 92' Ricci

Spoltore: Palena, Ricci, Zanetti, Di Camillo, Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra, Liguori (83' Pistola), Pontillo (85' Colasante), Planamente, Colecchia (70' Rossetti). A disposizione: Marini, Di Lorito, De Vincentiis, Luciani, Couriol, Sborgia. Allenatore. Daniele Di Camillo (in panchina Alessandro Morelli)

Union Fossacesia: Di Vincenzo, Di Pasquale, Susi, Bertino, Martelli, Caporale, Ruiz (83'Aquilanti), Coulibaly, Fiorotto (83' Scarpari), Di Tommaso (61' Giovannelli), Arboleda. A disposizione: Salcuni, Tupone, Carraro, Masciangelo, Paolucci. Allenatore. Massimiliano Memmo

Arbitro: Simone Spadaccini di Chieti

Assistenti: Giorgia Orecchioni di Lanciano e Benedetta Bologna di Vasto

Ammoniti: Terrenzio, Ricci (S)

Recupero: 1/4