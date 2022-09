Eccellenza: lo Spoltore nella tana del Fossacesia

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Lo Spoltore ha già vissuto tutte le esperienze possibili in queste prime tre giornate di campionato. Domani pomeriggio, alle 15, la squadra di mister Di Camillo tornerà in campo in trasferta sul campo della neopromossa Union Fossacesia, partita senza timori reverenziali nella sua prima volta in Eccellenza, e già capace di mettere insieme 5 punti: "Affronteremo una squadra che viaggia sull'onda dell'entusiasmo del campionato vinto l'anno scorso e ha iniziato bene - ha detto Di Camillo - . Hanno 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. Domenica scorsa sono riusciti a non perdere su un campo difficilissimo, a Sulmona. Anzi, hanno rischiato più volte di vincere la partita. Mi sono informato su questa squadra, molto solida e con due, tre individualità di spessore, soprattutto sugli esterni . Poi hanno Bertino e Aquilani che sono giocatori di grande esperienza".

Daniele Di Camillo deve fare già i conti con una grave perdita. Francesco Di Renzo, uscito domenica scorsa dopo appena cinque minuti di gioco, ha riportato infatti la rottura del menisco, collaterale e del crociato del ginocchio destro. Purtroppo per lui stagione finita dopo appena tre giornate.