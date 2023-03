Eccellenza, lo Spoltore travolto dal Sulmona

Lo Spoltore si arrende al Sulmona. Al Pallozzi gli azulgrana crollano nel finale di gara sotto i colpi di uno scatenato Martin Blanco, dopo aver tenuto testa alla formazione di Mecomonaco. La gara valida per la 30esima giornata del campionato di Eccellenza finisce 5-2 per i padroni di casa. Di Selvallegra il gol del momentaneo vantaggio, mentre Pontillo aveva realizzato il 2-2 dopo il gol di Linares.

Di Camillo conferma l'undici titolare della settimana scorsa. Palena in porta, in difesa Ricci, Buonafortuna, Terrenzio e Zanetti. A centrocampo Selvallegra e Planamente si piazzano ai lati di mister Di Camillo. In avanti Pontillo è supportato da Liguori e Colecchia. La prima azione degna di nota è degli ospiti: azione di Selvallegra e invito per Pontillo, conclusione di poco fuori alla destra del portiere. Poco dopo ci prova Liguori, Fanti con un gran intervento toglie la palla dall'incrocio dei pali. Intorno 20esimo si vedono i padroni di casa: conclusione di Martin Blanco, fuori di poco. Sugli sviluppi di calcio d'angolo tiro al volo di Daniele Camillo, sfera a fil di palo. Al minuto 31 passa lo Spoltore. Calcio di punizione dalla destra di Colecchia per Selvallegra, colpo di testa e Fanti battuto: 0-1. Passano una manciata di minuti e Martin Blanco trova il pari al termine di un batti e ribatti in area di rigore. Il primo tempo si chiude in parità e senza ulteriori emozioni. Nella ripresa al 63esimo Linares porta in vantaggio i suoi: 2-1. Ancora pochi minuti e gli azulgrana agguantano il pari: lancio dalle retrovie per Pontillo, tocco delizioso e Fanti nuovamente battuto, 2-2. Nono centro stagionale per il centravanti campano. Nel finale gli ovidiani si riversano in avanti e trovano nuovamente il vantaggio con un colpo di testa del solito Martin Blanco (77°). Lo stesso centravanti firma la sua personale tripletta sette minuti più tardi, al termine di un'azione personale. Il sigillo finale è di Del Gizzi che realizza direttamente da calcio piazzato: finisce così 5-2 per l'Ovidiana. Tra sette giorni per la formazione azulgrana impegno casalingo contro il Sambuceto dell'ex Ronci, assolutamente da non fallire.

Ovidiana Sulmona Spoltore 5-2: il tabellino

Reti: 31° Selvallegra 37° M. Blanco 63° Linares 67° Pontillo 77° M. Balco 84° M. Blanco 88° Del Gizzi.

Ovidiana: Fanti, Monaco (77° Palombizio), Falce, Mecomonaco, Del Gizzi, Di Ciccio, Blanco F. (77° Pelino), Linares (85° Pincelli), Blanco M. (89° Silvestri), Hyseni (78° Puglielli), Lombardo. A disposizione: Puglielli, Hallulli, Colella, Giallonardo. Allenatore: Antonio Mecomonaco.

Spoltore: Palena, Ricci (85° De Vincentiis), Zanetti, Di Camillo (85°Ewansiha), Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra, Colecchia (69° Tiberi), Pontillo, Planamente (72° Luciani), Liguori (81° Giampietro). A disposizione: Bora, Ciccotosto, Rossetti, Comignani. Allenatore: Daniele Di Camillo (in panchina Alessandro Morelli).

Arbitro: Simone Spadaccini di Chieti.

Ammoniti: Terrenzio, Palena (S).