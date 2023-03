Eccellenza, lo Spoltore vince lo scontro salvezza

Lo Spoltore rimonta la Santagidiese e porta a casa una vittoria preziosa in chiave salvezza. I vibratiani mettono paura agli azulgrana: due gol nei primi 45 minuti e sul 'Caprarese' cala il silenzio. Nella ripresa entra in campo una Spoltore diverso, con Planamente, Colecchia e Tiberi che spaccano la partita. Finisce 3-2 per i padroni di casa, che continuano così la rincorsa verso la salvezza, allungando in classifica proprio sui giallorossi di mister Cichella, ora a -5.

Di Camillo ritrova Terrenzio, Buonafortuna, Palena e Ricci e ripropone la difesa titolare. A centrocampo, al fianco dell'allenatore-giocatore, Selvallegra e Planamente. Davanti il solito Pontillo supportato da Colecchia e Liguori. La prima azione è degli ospiti: ripartenza di Palestini che al termine di una cavalcata conclude in porta, Palena si allunga e blocca la sfera. Al terzo proteste dei padroni di casa: sembra nettissimo l'intervento di un difensore ospite su Liguori, ma per il direttore di gara, Sivilli di Chieti, non è dello avviso. Dopo una fase di studio arriva l'azione che cambia il match. Errore in uscita dello Spoltore, la sfera arriva sui piedi di Petronio che di prima intenzione dai venti metri fa partire una bordata che si insacca all'incrocio dei pali. Lo Spoltore accusa il colpo e sembra frastornato e gli ospiti provano a chiudere il la gara. Fiscaletti mette al centro un bel pallone per Manari che di prima intenzione calcia in porta, palla a fil di palo. Poco dopo la mezz'ora si vedono i padroni di casa: gran filtrante di Planamente che lancia Colecchia in area di rigore, sinistro di prima intenzione e grande intervento di De Deo a sventare la minaccia. Poco prima della ripresa arriva il raddoppio dei giallorossi. Buonafortuna stende al limite dell'area di rigore Manari. Cartellino giallo e calcio di punizione: lo stesso Manari si incarica della battuta, parabola perfetta e sfera all'incrocio dei pali. Si va dopo un minuto di recupero negli spogliatoi con la Santegidiese sopra per 2-0, risultato che permetterebbe di scavalcare in classifica proprio gli azulgrana. Ma nella ripresa accade esattamente il contrario. Si ricomincia con Ciccotosto che rileva Buonafortuna. Al terzo ci prova Selvallegra, De Deo blocca. Manari disegna una parabola perfetta per Nunez che solo in area di rigore di testa manda incredibilmente a lato. Capovolgimento di fronte e lo Spoltore accorcia. Colecchia spacca in due la difesa ospite, supera due avversari e serve un assist al bacio per Planamente: destro secco e palla in rete. La formazione di Cichella ha l'occasione per chiudere la gara ma Nunez lanciato a campo aperto, solo davanti a Palena, si divora il 3-1 calciando sul fondo. Morelli manda in campo Tiberi per uno stremato Liguori e De Vincentiis per Ricci. La partita sale di intensità. Bordata di Planamete, De Deo si allunga e mette in corner. Lo stesso numero dieci su calcio di punizione scheggia la parte superiore della traversa (37'). Il gol però è nell'aria: lo scatenato Colecchia semina il panico sulla destra, la sfera attiva a Tiberi, assist perfetto per Pontillo, appostato sul primo palo, zampata vincente e De Deo battuto: 2-2 e ottavo centro in campionato per l'attaccante campano. Ma le emozioni non sono finite: Nunez dopo due minuti centra la traversa; non sbaglia invece Planamente che, a sessanta secondi dal termine, raccoglie l'invito di Tiberi e realizza il 3-2 e la sua doppietta personale.

Spoltore Santegidiese 3-2: il tabellino

Reti: 21' Petronio 44' Manari 55' Planamente 84' Pontillo 89' Planamente.

Spoltore: Palena, Ricci (65' De Vincentiis), Zanetti, Di Camillo, Buonafortuna (46' Ciccotosto), Terrenzio, Selvallegra, Colecchia, Pontillo, Planamente, Liguori (77' Tiberi). A disposizione: Bora, Luciani, Rossetti, Pistola, Giampietro. All. Di Camillo (in panchina Alessandro Morelli).

Santegidiese: De Deo, Fiscaletti, Paolucci, Stacchiotti, Gagliardi, Pietrucci, Mucci (66' Di Giorgio), Petronio, Nunez, Manari (83' Mariani), Palestini. A disposiziine: Venditti, Parissi, De Carolis, Di Eleuterio, Bashaliu, Pagliaroli, Lalaj. All. Cichella.

Arbitro: Pietro Sivilli di Chieti.

Ammoniti: Pietrucci, Palestini (Sa) Buonafortuna, Tiberi (Sp).