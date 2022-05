Eccellenza: Spoltore - Sambuceto 1-2

Si complica la situazione dello Spoltore a novanta minuti dal termine della stagione. Lo scontro diretto con il Sambuceto dell'ex Ronci termina 2-1 per i viola.

A segno l'ex Ranieri (doppietta), di Petrarulo il gol che ha riaperto la gara. Ma sul match pesano alcune decisioni arbitrali. In particolare il primo gol sembra essere viziato da una spinta abbastanza evidente di Ranieri su Belli. Nella ripresa i locali recriminano per un rigore non concesso per un fallo su Petrarulo. A partire meglio è lo Spoltore con Colecchia dopo centoventi secondi: la sua conclusione è messa in angolo da De Deo. Portiere ospite che si oppone anche a Di Renzo sugli sviluppi di angolo poco dopo (5'). Colecchia, uno dei migliori, al termine di un'azione personale pennella per Selvallegra che di testa non inquadra lo specchio (21') Sempre il numero sette pericoloso, questa volta assistito da Petrarulo, con una conclusione bloccata da De Deo (22'). Dopo venti minuti di sofferenza i viola si vedono su calcio piazzato: Pellecchia dai venticinque metri centra in pieno la traversa (23'). Nell'occasione Palena cade male e rimane a terra. Soccoros dai sanitari si riprenderà a giocare dopo quattro minuti. Poco dopo la mezz'ora Barrow sfonda centralmente e innesca Marfisi, conclusione a fil di palo. Al minuto 35 arriva il vantaggio ospite. Belli viene fermato da dietro da Ranieri, il direttore di gara non interviene e il centravanti pugliese conclude in porta imparabilmente: Spoltore 0 Sambuceto 1 tra le proteste dei locali. Passano centottanta secondi e sugli sviluppi di angolo Petrarulo di tacco serve Selvallegra che pareggia, ma il tutto viene vanificato dalla segnalazione del guardalinee per un presunto fuorigioco. Il primo tempo si chiude dopo un solo minuto di recupero.

La ripresa si apre subito nel segno di Ranieri. Il bomber impiega appena trenta secondi per raddoppiare. Servito in area si gira e trafigge Palena per la seconda volta. Belli prova a scuotere i suoi: pennellata per Di Camillo che non inquadra la porta (5'). Giro di lancette e Petrarulo lanciata a rete viene steso in area di rigore. Fallo che ai più sembra netto ma non per il direttore di gara che ammonisce per simulazione il centravanti. Pellecchia ci prova ancora su calcio di punizione e centra il secondo legno di giornata (17'). Al minuto 23 arriva il 2-1. Calcio di punizione di Belli, spizzicata di Colasante per Petrarulo che fa 2-1. Lo Spoltore ci crede alza il baricentro. Selvallegra da posizione defilata chiama all'intervento De Deo che si rifugia in angolo. Ranieri in contropiede va vicino al tris (32'). L'ultima azione è per i padroni di casa: Colasante per Selvallegra, tiro respinto ancora dal portiere ospite.

La gara finisce dopo sette minuti di recupero con la vittoria dei viola che festeggiano la salvezza. Tutto rimandato invece per lo Spoltore che domenica prossima a L'Aquila è chiamato all'impresa.

Il tabellino

Reti: 35' pt Ranieri; 1' st Ranieri, 23' st Petrarulo

Spoltore: Palena, Connestari (20'st Colasante) Zanetti, Di Camillo, Di Tanna (37'st Sborgia), Di Renzo, Selvallegra, Belli, Petrarulo, Planamente (43'st Chiacchiaretta) , Colecchia (20'st Tiberi). A disposizione: Cipriani, Ricci, Zazas, Marcotullio, Ewansiha. Allenatore: Di Camillo (in panchina Alessandro Morelli

Sambuceto: De Deo, Brattelli, Carrascosa (12'st Bruni), D'Angelo, Marfisi (43'st D'Alonzo), Pellecchia (32'st Marchionne), Caro, Mancini (23'st Del Greco), Camplone (46'st Diaz) Barrow, Ranieri. A disposizione: Di Donato, Sall, Palumbo, Miccichè. Allenatore: Donato Ronci

Arbitro: Palomba di Torre del Greco.

Ammoniti: Di Tanna, Selvallegra, Petrarulo, Di Camillo, Zanetti, Sborgia (SP) Caro, Brattelli, Mancini (SA) Espulso: Morelli (v.allenatore) Recupero: 1'/7'