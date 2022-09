Eccellenza: lo Spoltore scommette su Liguori

Ha soli 19 anni e ha scelto lo Spoltore per potersi definitivamente affermare nel calcio dei "grandi". Nicolas Liguori, classe 2003, arriva in prestito dal Pineto dopo un periodo poco fortunato, in cui è stato fermo ai box per infortunio. Di Camillo ci ha puntato subito e la scorsa estate lo ha accolto nella famiglia azulgrana, dandogli poi spazio nel precampionato e, da subito, anche in Eccellenza: domenica scorsa ha esordito nella vittoria contro il Pontevomano. "Sto ritrovando la miglior condizione, ma qui mi sono trovato subito bene e devo ringraziare tutti per questo. Giocare subito è stato un bel segnale per me e un ottimo inizio", ha detto ai microfoni dell'ufficio stampa della sua società. Con Di Camillo un feeling speciale: "Il mister mi ha fatto sentire subito a casa, mi trovo molto bene con lui e gli allenamenti vanno davvero benissimo". Liguori possibile rivelazione in un attacco composto da giovani e giovanissimi: "Chiunque giocherà farà bene, c'è una sana competizione tra noi, senza invidie. Lavoriamo tutti per la squadra".

Gli azulgrana, dopo la salvezza ai play-out, ripartono per conquistare quanto prima il traguardo di un'altra permanenza nella categoria, ma senza affanni, se possobile. Obiettivi? "Sono qui da un mese, penso di poter dire che le aspettative sono buone. Speriamo di poter raggiungere i nostri obiettivi", chiude Liguori.

Domenica prossima, alle 15, a Castelnuovo Vomano, lo Spoltore punta al colpaccio per mettere altri punti preziosi e pesanti in cascina in vista dell'autunno e delle partite più difficili. I neroverdi teramani sembrano in difficoltà dopo la retrocessione dalla D: è un'occasione da sfruttare.