Spoltore, l'ex Del Gallo avvisa i suoi: "Troveremo un Penne arrabbiato"

Ancora aria di derby nel Pescara. Domenica pomeriggio sarà il "Caprarese" di Spoltore il teatro della sfida tra la squadra di casa, allenata da Alessandro Del Gallo, e il Penne, una delle big del torneo in crisi e reduce da tre ko di fila.

I ragazzi di Del Gallo, invece, in classifica sono lanciati dopo il successo esterno sul campo della RC Angolana per 1-4, arrivato dopo una partita che non ha entusiasmato però il tecnico: “Tornare a mani vuote non è mai bello, ci prendiamo i tre punti con grande soddisfazione, ma quello che conta di più è che, pur non avendo giocato un grande primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto bene e abbiamo creato le occasioni per vincere la partita”.

Penne ferito da tre sconfitte consecutive, sarà un pessimo cliente domenica pomeriggio: “Una squadra che non sta attraversando un buonissimo periodo, ma siamo all’inizio e ci sono delle cose da aggiustare. Ma è un’avversaria di grandissimo livello, che uscirà alla distanza. Sarà complicata, ma per noi non ci saranno mai partite semplici. La squadra, però, risponde bene alle mie sollecitazioni. Anche chi gioca meno ed entra sta rispondendo bene”.

Otto punti, di sette in trasferta, come se li spiega? “E’ una cosa casuale, probabilmente. Almeno per ora. Vogliamo migliorare, già da domenica: vincere significherebbe consolidarci in classifica e come squadra per poter cercare in futuro obiettivi importanti”.

Ancora tre titolari fuori: Sborgia, Petito, Zazas. Un'occasione per le rivelazioni Colecchia e De Vincentis. “Sono contento degli esordi dei giovani, spero ne arrivino anche altri. C’è un 2005, Luciani, che già si allena con noi. Cercheremo di valorizzare i ragazzi del nostro vivaio. Per ora chi è stato chiamato in causa ha fatto bene. I più “anziani” stanno aiutando i giovani e ci aiutano a sopperire alle assenze”.

Tra gli ex in campo domenica non solo Del Gallo, ma anche Alceo Palena, portierone e garanzia per Del Gallo: “Alceo è il miglior portiere dell’Eccellenza abruzzese in questo momento. Ha una maturità talmente grande che ci fa stare tranquilli. A Città Sant’Angelo ha fatto interventi fantastici, ma dobbiamo essere più bravi a proteggerlo”.