Eccellenza, Spoltore - Ortona 0-2

Colpaccio dell'Ortona di Marco Sansovini che espugna il Caprarese con un secco 2-0. Pontillo nel primo tempo manca in un paio di occasioni il gol del vantaggio. Selvallegra è costretto ad uscire tra il primo e secondo tempo per un problema muscolare e Rodriguez piazza l'uno-due vincente a cavallo del 60esimo. Mister Di Camillo deve fare a meno dello squalificato Planamente e dell'infortunato Colecchia e rilancia dal primo minuto Tiberi e Ewansiha. Sansovini prima del match deve rinunciare a Lanza,al suo posto Di Donato. Primo quarto d'ora con gli ospiti più propositivi ma la prima vera occasione è azulgrana: Selvallegra libera Liguori, cavalcata sulla fascia sinistra e cross perfetto per l'accorrente Pontilo che manca da due passi il gol del vantaggio. Poco dopo pasticcio difensivo dell'Ortona e per poco non ne approfitta Di Camillo, provvidenziale nell'occasione Mattia a sbrogliare la matassa. Al 21esimo Dragani libera in profondità Rodriguez che mette al centro ma non trova compagni pronti a ribattere in rete. Prima della mezz'ora buona opportunità per Terrenzio: sugli sviluppi di calco di punizione il centrale difensivo azulgrana manda alto. Selvallegra da buona posizione prova il tiro, Mattia blocca senza problemi. Ligocki, subentrato a Dragani, conclude verso la porta sfiorando il palo alla destra di Palena. Prima del riposo Liguori, il migliore in campo per i locali, serve un cioccolatino per Pontillo, colpo di testa del centravanti e palla di poco fuori.

Nella ripresa Selvallegra è costretto ad uscire per il riacutizzarsi di un problema muscolare. Al suo posto entra De Vincentiis. I primi dieci minuti scorrono senza particolari problemi. Al 13esimo il campanello d'allarme per la difesa spoltorese: Bodie liberato dall'ex Milizia calcia a alto. Passano due minuti e Rodrigez, dopo il tentativo di D'Alonzo, deposita in rete il gol del vantaggio. Passano centoventi secondi e un'altra distrazione difensiva innesca il solito Rodriguez che fa 2-0. Girandola di sostituzioni: fuori Ricci, Liguori, Ewansiha per Comignani, Colasante e Luciani, ma gli azulgrana non riescono ad incidere. Le uniche occasioni degne di nota sono le conclusioni dalla distanza di Comignani, bravo Mattia a bloccare, e Buonafortuna che però non inquadra lo specchio della porta. Finisce così con l'Ortona che torna al successo dopo due mesi. Per lo Spoltore passo indietro dopo le ultime belle prestazioni contro Fossacesia e Delfino Curi Pescara.

Spoltore Calcio - Ortona 0-2: il tabellino

Reti: 61' e 63' Rodriguez

Spoltore: Palena, Ricci (62' Comignani), Zanetti, Di Camillo, Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra (46' De Vincentiis), Ewansiha (62' Luciani), Pontillo, Tiberi, Liguori (68' Colasante A disposizione: Marini Ciccotosto, Rossetti, Pistola. Allenatore: Di Camillo (in panchina Morelli).

Ortona: Mattia, Puzzo, D'Alonzo (60' Midolo), Di Donato (82' Scioletti), Lieti (86' Passeri) Salvucci, La Delfa, Milizia, Rodriguez, Dragani (35' Ligocki), Bodie (93' Dioum). A disposizione: Pelusi, Crimaldi, Miccoli, Squadrone, Dioum. Allenatore: Sansovini.

Arbitro: Pellegrini di Teramo.

Ammoniti: Terrenzio, De Vincentiis, Buonafortuna (S) Midolo (O).