Eccellenza: Spoltore - Nereto 4-0

Seconda vittoria consecutiva per lo Spoltore Calcio che liquida il Nereto con un secco 4-0. Decidono le reti di Tiberi, la doppietta di Pontillo e Colecchia, autore di due assist e giocate pregevoli. Con questo successo gli azulgrana salgono a quota dieci in classifica, lasciandosi alle spalle la zona play out. Mister Di Camillo ripropone in avanti il tandem Colecchia-Pontillo con Tiberi dietro i due, mentre De Vincentiis va sulla sinistra. Terrenzio rientra dopo lo stop e va a comporre il terzetto difensivo con Buonafortuna e Zanetti.

Pronti via e Colecchia fa capire subito di essere in grande spolvero: conclusione di sinistro che Neuroni blocca in due tempi. Al sesto minuto si sblocca la gara: il solito Colecchia inventa e Tiberi appostato a centro area fulmina il numero uno ospite. E' dominio assoluto dello Spoltore. Ci prova anche De Vincentiis, tiro deviato. Rossetti sfonda sulla destra e mette al centro: Pontillo non arriva, sfera sui piedi di Selvallegra che però non inquadra lo specchio della porta. Poco prima della mezz'ora staffilata di Planamente: il numero uno ospite si rifugia in angolo. Ancora il numero dieci protagonista con un lancio illuminate per Colecchia che però viene fermato dall'attento Neuroni. Il gol però è nell'aria: Pontillo appostato a centro area risolve una mischia in area di rigore: 2-0 al minuto trentaquattro. Il primo tempo si chiude con il doppio vantaggio per i locali.

Nella ripresa mister Di Pietro prova la carta Esposito ma i neretesi nulla possono contro lo strapotere azulgrana. Zanetti parte in contropiede e serve Pontillo appostato in area di rigore: il numero nove però sbaglia la mira. Cavalcata di trenta metri di Colecchia e servizio per Pontillo appostato a centro area: conclusione alta. Il centravanti campano si fa però perdonare poco mettendo in rete un bell'assist di Rossetti, al termine di una bella cavalcata del giovano terzino. Intorno al ventesimo arriva la prima conclusione del Nereto: il tiro di Grandin però viene deviata dalla difesa in calcio angolo. Poco dopo Colecchia mette in ghiaccio il risultato. Percussione del numero undici che si libera di due avversari e con il sinistro batte Neuroni per il 4-0. Dopo il poker c'è spazio anche per il nero arrivato Tahara che va vicino al gol in due occasioni. Rete sfiorata in più occasioni anche da Ricci, Liguori e Colasante che legittimano ulteriormente il risultato. Per il Nereto sesta sconfitta stagionale e tutto da rifare.

"Sono contento per come stanno andando le cose, però non bisogna fermarsi", così Pontillo, autore di una doppietta. "Sono felice per i miei gol ma quello che mi interessa in particolare è la squadra. Bisogna lottare ogni domenica per raggiungere l'obiettivo principale che è la salvezza". Anche Di Camillo a fine gara si dice soddisfatto. "Abbiamo approcciato bene la partita. Non era facile. E' vero che loro hanno un solo punto ma fin qui hanno affrontano tutte le big del campionato: L'Aquila, Giulianova Torrese e Sulmona. Già nel primo tempo siamo riusciti a mettere in sicurezza il risultato. Sono contento della prestazione di tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo. Mi dispiace per chi è entrato e non ha fatto gol. Spero si possano rifare già da mercoledì" Su Pontillo infine aggiunge. "Si sa destreggiare bene, anche se non è molto alto in area di rigore si sa difendere. Sa giocare la palla e sa essere decisivo".

Spoltore Nereto 4-0: il tabellino

Reti: 6' pt Tiberi, 35' pt Pontillo; 17' st Pontillo, 23' st Colecchia.

Spoltore: Palena, Rossetti, Zanetti, De Vincentiis (32' st Couriol) Buonafortuna (18'st Ricci), Terrenzio, Selvallegra, Tiberi (18' Liguori) Pontillo (21'st Tahara), Planamente, Colecchia (25' Colasante). A disp. Bora, Molinaro, Luciani, Sborgia. All. Di Camillo.

Nereto: Neuroni, Polizzi, Abdelli (39'st D'Onghia), Nicolai (14st De Marcellis), Giammanco, Di Meo, Vicentini (30'st Tine), Rossini, Da Costa (10'st Chiesi), Grandin, Albertini (1'st Esposito). A disp. Chillemi. All. Di Pietro.

Arbitro: Spadaccini di Chieti.