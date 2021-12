Eccellenza, mercato: Spoltore rischia di perdere il bomber Sparvoli

Tra il derby gettato alle ortiche domenica scorsa nei minuti finali contro il Delfino Curi Pescara e la trasferta, sulla carta abbordabile, del prossimo turno, sul campo del Villa 2015 fanalino di coda del torneo, il pensiero dello Spoltore e del tecnico Alessandro Del Gallo è ora rivolto al mercato. C'è una sirena che canta e vuole portare via Luca Sparvoli, super bomber azulgrana con 16 gol segnati finora. E' quella dell'Aquila, una corazzata che vuole recuperare terreno sulla vetta e lottare per la D.

Del Gallo riparte dal derby pareggiato domenica scorsa: "Abbiamo commesso un errore sul loro primo gol, forse l'unico della partita. Poi è subentrata un po' di paura, avendo subito già tante rimonte. Ho pensate tanto a questa partita, condotta bene per 90'. Abbiamo creato tanto e subito nulla. Ma la paura ci ha fatto un brutto scherzo. Va anche detto che è stato un grandissimo gol degli avversari. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, ma dobbiamo sempre migliorare", le parole dell'allenatore sui social ufficiali del club.

Il Villa 2015, ultimo in classifica con 2 punti, prossimo avversario. Sulla carta, una partita da non fallire per lo Spoltore, privo di Zanetti e non solo. "E' una squadra alla disperata ricerca di punti, che sta giocando bene e sta lottando su ogni pallone. Noi dobbiamo giocare con il dente avvelenato, altrimenti possiamo perdere contro chiunque. Con la giusta cattiveria, possiamo invece giocarcela contro tutti, come abbiamo fatto ad Avezzano e non solo. Peccato per le assenze che dovremo affrontare".

Del Gallo, però, è turbato dal mercato e dal possibile addio di Sparvoli: "Il mercato può toglierci qualcosa d'importante, ma noi dobbiamo trovare il modo di andare a vincere la partita di Francavilla, con la rabbia di domenica scorsa, la consapevolezza dei nostri difetti e anche dei nostri pregi, che non sono pochi. Sparvoli? Su di lui abbiamo puntato la scorsa estate, come su Petito, che è appena rientrato da un lungo infortunio. Se perdessimo Luca, dovremmo integrare la rosa e trovare una soluzione per essere ancora competitivi. Lo saremmo lo stesso, ma dovremmo trovare nuovi soluzioni. Sparvoli ha 28 anni, ha ricevuto un'offerta molto importante e potrebbe voler approfittare di questa opportunità".