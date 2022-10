Eccellenza: Spoltore - Giulianova 1-3

Non basta un gran primo tempo allo Spoltore. Gli azulgrana nella ripresa cadono sotto i colpi di bomber Persiani che regala tre punti importanti al Giulianova. Mister Cerasi squalificato si accomoda in tribuna. Di Camillo deve fare con l’infermeria affollata: out Di Renzo, Marini, Couriol, Colecchia e Ricci. Pronti via e Ragni fa tremare traversa e tifosi con una bordata che si stampa sul legno superiore. Pochi minuti e Francesco Di Paolo su calcio di punizione disegna una parabola perfetta su cui nulla può Palena: 1-0. Sulle ali dell’entusiasmo gli ospiti ci provano con Lenoci ma Palena blocca con sicurezza. Gli spoltoresi hanno il merito di non disunirsi ed iniziano a macinare gioco, raggiungendo il pari al minuto ventisei. Corner di Tiberi, Buonafortuna di testa appoggia per Pontillo che in girata mette in rete il gol dell’1-1. Il Giulianova accusa il colpo. Liguori sfonda centralmente, conclusione smorzata e sfera che arriva sui piedi di Pontillo, Boccanera però chiude lo specchio. La prima frazione si chiude con la conclusione di Ragni che si spegne di molto sopra la traversa. Il parziale si chiude quindi in parità.

La ripresa si apre con Selvallegra (ancora una volta tra i migliori) che dai venti metri tira alto. E poi c’è l’uno-due micidiale di Persiani. All’ottavo minuto sugli sviluppi di corner, di testa, batte l’incolpevole Palena. Passano centoventi secondi e il numero undici, sempre di testa, raccoglie una respinta del numero uno di casa e mette in ghiaccio in risultato: 1-3. Ancora Giulianova sugli scudi con Di Paolo che centra il secondo legno di giornata (14′). Poco prima della mezz’ora gran riflesso di Palena su Bana. In chiusura di match ci provano senza fortuna il solito Pontillo e Tahra. Giulianova torna alla vittoria mentre gli azulgrana incassano la seconda sconfitta consecutiva. E martedì per Zanetti e compagni altro ostacolo impegnativo contro la Torrese di mister Cristofari.

Spoltore Giulianova 1-3: il tabellino

Reti: 8′ Di Paolo 26′ Pontillo 53′ Persiani 55′ Persiani.

Spoltore: Palena, Rossetti (83′ Molinaro), Zanetti, De Vincentiis (73′ Colasante) Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra, Tiberi (73′ Luciani), Pontillo, Planamente (60′ Sborgia), Liguori (60′ Tahra). A disp. Bora, Gricia, Di Lorito, Ewansiha. All. Di Camillo.

Giulianova: Boccanera, Iacovoni, Barbarossa (70′ La Barba), Di Paolo Fe., Rinaldi, Tempestilli, Di Paolo Fr (78′ Barlafante) Lenoci N., Rossi (83′ Totaro), Ragni (89′ Di Giuseppe), Persiani (64′ Bane). A disp. D’Angelo, Alessandretti, Lenoci G., Cipriani. All. Saccomandi.

Arbitro: Rago di Moliterno.