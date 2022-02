Eccellenza, Spoltore - Giulianova 0-0

Lo Spoltore rallenta la corsa del Giulianova in un match che termina a reti bianche. I giallorossi colpiscono un palo con Cissè al 5' del secondo tempo, ma a parte questo Palena non è stato costretto agli straordinari. Nemmeno l'espulsione di Zazas, al 42esimo della ripresa, scalfisce la solidità difensiva degli azulgrana. Si parte con Di Camillo che rinuncia ad una punta, Colecchia, per inserire un centrocampista, Tiberi. Cerasi senza Fermo, Barbarossa e La Barba. Nei primi venti minuti Persiani si fa vedere in tre occasioni: al primo minuto in semosforbiciata manda sul fondo, al 14eimo e 18esimo viene fermato da Palena. Sugli sviluppi di questa azione lo stasso numero nove riporta la fratttura del setto nasale ed è costretto a lasciare il campo in favore di Cissè. Alla mezz'ora si vedono i padroni di casa con il tiro da posizione defilata di Tiberi che Boccanera controlla. L'ultima azione degna di nota è del giuliese Di Paolo che però non inquadra lo specchio della porta.

Nella ripresa sugli sviluppi di calcio di punizione Cissè centra il palo alla destra di Palena (5'). Al nono bella azione Tiberi-Planamente con quest'ultimo che pesca Selvallegra: coclusione però bloccata da Boccanera. Poco prima del quarto d'ora Petrarulo costruisce una bella azione e con un lancio millimetrico imbecca Planamente che di testa manda sul fondo. Il Giulianova fa molta fatica a costruire azioni degne di nota. Ci prova Traini dal limite (30'), con un tiro centrale che Palena blocca senza problemi. Cissè su un invito proveniente dalla destra manca il tap-in vincente per un soffio (31'). Al minuto 42 i padroni di casa rimangono in dieci: secondo giallo per Zazas che lascia così anzitempo il campo. Nei restanti minuti, sette di recupero, c'è spazio per una protesta dei giuliesi per un presunto toccodi mani in area di rigore di Ewansiha su traverosone di Lenoci che però il direttore di gara non sembra ravvedere.

Il tabellino

Spoltore: Palena, Di Renzo, Zanetti, Di Camillo, Zazas, Connestari, Selvallegra, Belli, Petrarulo (44'st Ewansiha), Planamente(34'st Colecchia), Tiberi (18'st Chiacchiaretta). A disposizione: Cipriani, Di Tanna, De Vincentiis, Frosina, Sborgia, Colasante. Allenatore: Daniele Di Camillo (in panchina Alessandro Morelli)

Giulianova: Boccanera, Lenoci, Maffione, Giglio (23'st Di Giuseppe), Rinaldi, Cappelli, Buonavoglia, Di Paolo (45'st Di Eleuterio), Persiani (18' Cissè) Cerasi (28'st Traini), Di Paolo (23'st Barlafante). A disposizione: Di Giovannantonio, Sciarretta, Fall, Romeo. Allenatore: Cerasi

Arbitro: Matteo Mangani di Arezzo Assistenti: Mirco Monaco e Antonella La Torre di Chieti

Note: ammoniti: Di Renzo, Petrarulo, Boccanera, Lenoci, Maffione; espulso: Zazas (S, al 42' st); Recuperi: 1'/7'.