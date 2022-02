Eccellenza: lo Spoltore esonera Del Gallo, al suo posto Di Camillo

Alessandro Del Gallo non è più l'allenatore dello Spoltore. Il giovane tecnico è stato esonerato dopo il ko di Montesilvano. Al suo posto, la società ha scelto la soluzione interna: panchina affidata al capitano Daniele Di Camillo, 37 anni, che sarà allenatore e giocatore da qui al termine della stagione. Al fianco di Daniele Di Camillo confermato l’intero staff tecnico: Alessandro Morelli vice allenatore, Alessandro Pompei allenatore dei portieri, Andrea Zampacorta preparatore atletico e Loris Nazzarro responsabile area medica.

Il comunicato ufficiale

“Ringraziamo Alessandro del Gallo per l’impegno che ha profuso per questo anno e mezzo di lavoro con noi - le parole del presidente Sabatino Pompa -. Per noi non è stato facile prendere questa decisione perché Alessandro appartiene alla nostra famiglia, infatti continuerà il suo lavoro come istruttore nella scuola calcio azulgrana. Siamo arrivati a questa decisione per cercare di invertire il trend negativo delle ultime giornate. Siamo certi che Daniele, da sei anni nostra bandiera, sia l’uomo giusto per ribaltare questa tendenza”.