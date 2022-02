Lo Spoltore verso il derby di Montesilvano, l'ex Del Gallo tra ambizione ed emozione

La ripartenza è stata terribile, contro la capolista Avezzano e dopo oltre un mese di stop. Lo Spoltore adesso vuole voltare pagina e riprendere la sua marcia verso la fatidica quota dei 40 punti, che vale un posto in Eccellenza anche nella prossima stagione. Alessandro Del Gallo, tecnico degli azulgrana, per risollevare i suoi cerca una vittoria esterna domenica pomeriggio sul suo vecchio campo, lo Speziale di Montesilvano, in cui troverà un 2000 Calcio agguerrito e lanciato verso lo stesso obiettivo: la salvezza.

“L’Avezzano è arrivato nel momento peggiore della stagione - ha detto Del Gallo - . Abbiamo ripreso il campionato dopo 39 giorni, tutti aspettavano questo momento, ma i problemi legati Covid ci hanno penalizzato. Abbiamo fatto venti minuti importanti ma poi abbiamo commesso errori grossolani. Ora ci aspetta la sfida con il Montesilvano, dove assolutamente dobbiamo fare punti. Ci manca ancora tanto per raggiungere la salvezza“.

Dopo Montesilvano, Angolana e Penne, tre derby uno dietro l'altro: possono cambiare e non poco la stagione dello Spoltore. “Naturalmente pensiamo ad un avversario alla volta, ora siamo concentrati sulla gara di domenica, poi penseremo alle altre. Allo Speziale saremo senza Di Camillo e Di Renzo squalificati. Dobbiamo trovare soluzioni per sopperire alle assenze. Dietro siamo un poi corti però abbiamo tanti giovani su cui puntare“.

La formazioni di Antignani è giovane ma può vantare su elementi importanti, di grande esperienza. “Uno è Petito, che aveva iniziato la stagione con noi, poi Marrone, in grande forma e reduce da una doppietta“.

Del Gallo spera che le cose non vadano come all'andata: “Nel match di andata abbiamo commesso due ingenuità che ci sono costati i tre punti. Non dobbiamo ripetere quegli errori, dobbiamo fare bene“.

Torna in veste di ex anche se il 2000 Calcio di oggi è diverso dalla vecchia Acqua&Sapone. L'emozione, però, potrebbe farsi sentire... “Sono cambiati i dirigenti, e anche la società non è la stessa. Si, ci sono alcuni ragazzi che ho allenato e sicuramente un po’ di emozione ci sarà, ma poi come fischierà l’arbitro tutto finirà. Giocheremo con la rabbia di chi cerca riscatto dopo aver subito cinque reti. Dobbiamo riprendere quel trend che avevamo inanellato con L’Aquila, Alba Adriatica e anche Capistrello, dove abbiamo perso ma giocato bene.”