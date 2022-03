Eccellenza: Spoltore - Casalbordino 0-2

Seconda sconfitta consecutiva per lo Spoltore che al ‘Caprarese’ cede il passo al Casalbordino. Giallorossi trasformati dopo il mercato invernale che hanno vinto cinque delle ultime sei gare e continuano a sognare la permanenza nel massimo campionato regionale. Salvezza diretta che allo stato attuale sfuma per gli spoltoresi risucchiati in piena zona play-out.

Casalbordino subito in propensione offensiva, con Palena che ferma Salguero (10′). Giro di lancette e gli ospiti trovano il vantaggio con Grandis che raccoglie l’assist di Regner. Sette minuti e Regner di testa manda sul fondo un traversone invitante di Della Penna. La risposta dei padroni di casa è affidata a Selvallegra e Belli ma in entrambe le occasioni Tor si fa trovare pronto. Poco prima della mezz’ora Palena salva letteralmente il risultato strappando la palla dai piedi di Regner, liberato da una disattenzione della difesa di casa. Palena che al minuto 41 blocca anche il calcio di rigore dello stesso numero dieci concesso per fallo di mani di Belli, in realtà visto solo dal direttore di gara. Su questo scampato pericolo si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa ancora gli ospiti in avanti. Palena blocca una gran conclusione di Della Penna (13′). Grubesic di testa manda sul fondo (24′). E al minuto 26 arriva il gol raddoppio: errore in uscita della difesa di casa, Grubesic si avventa sulla sfera e si invola verso la porta depositando in fondo al sacco la palla del 2-0. La risposta dello Spoltore è affidata a Planamente con un calcio di punizione che termina sul fondo (30′). Sugli sviluppi di calcio di punizione ci prova Connestari senza fortuna. Poco prima dello scadere combinazione Frosina-De Vincentiis, sfera a Petrarulo che conclude in porta, ma l’attenta difesa ospite libera la minaccia. In pieno recupero Frosina manda sul fondo. Dopo cinque minuti di recupero la gara si chiude. Con questa sconfitta lo Spoltore che scivola in classifica in quart’ultima posizione.