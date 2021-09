Pareggio show per lo Spoltore contro il Capistrello: 3-3

Una partita che all'intervallo sembrava già archiviata, e che invece stava per trasformarsi in una clamorosa sconfitta casalinga. Lo Spoltore riprende il Capistrello solo alla fine di un lunghissimo recupero: 3-3 per i ragazzi di Del Gallo, dopo che nella ripresa avevano sciupato un doppio vantaggio e subito addirittura il sorpasso marsicano all'ultimo minuto regolamentare. Nell'extratime i suoi ci mettono il cuore e arriva la zampata al 3' di recupero di Ewansiha per strappare un punto prezioso, anche pieno di rimpianti per quanto mostrato nel primo tempo.

Reti: 18' Sparvoli (rig), 31' Di Renzo, 73' De Roccis, 79' Fantauzzi, 90' Mancini, 98' Ewansiha

Spoltore: Palena, Di Renzo (63' Connestari), Zanetti, Di Camillo, Zazas (66' Vitale), Sichetti, Selvallegra, Tiberi (66' Ewansiha), Planamente (83' Colasante), Sparvoli, Cedrez (76' Frosina) A disp. Cipriani, Di Tanna, Luciani, Chiacchiaretta. All. Del Gallo.

Capistrello: Di Girolamo M., Cipriani, Fantozzi (49' Mazziotti), D'Eramo (77' Paolucci), Brusca, Fantauzzi, Di Girolamo D. (72' Mancini), Di Renzo (77' Salvati), Aquino, De Mesi E. (88' Rosati), De Roccis. A disp. Di Domenico, Salustri, De Meis L., Franchi. All. Giordani.

Arbitro: Loris Carlini di Lanciano.

Note: ammoniti: Cedrez, Sichetti, Tiberi ,Di Camillo 8S), Brusca De Meis E. (C).